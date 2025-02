CJ Maramureș vrea să se împrumute de la Banca de Dezvoltare a Comisiei Europene

De aproape 900 milioane lei ar fi nevoie în următorii 2 ani pentru cofinanțarea de către Consiliul Județean Maramureș a proiectelor importante. Oficialii instituției spun că în acest context e nevoie de reducerea substanțială a cheltuielilor în care s-au “lăfăit” în anii trecuți mai-marii județului. În plus, bugetul pe 2025 trebuie să fie bine echilibrat încât să nu aibă de suferit angajații. În paralel, autoritățile maramureșene poartă negocieri cu instituții finanțatoare pentru a contracta noi împrumuturi.

“Suntem în perioada în care se fac ultimele calcule în ce privește bugetul Consiliului Județean pentru 2025 atât pentru asigurarea părții de funcționare a instituției, a aparatului propriu al CJ, a instituțiilor aflate în subordine, care înseamnă salarizare, cât și cheltuielile curente. În același timp, să încercăm să avem resursele financiare pentru a aduce în față marea majoritate a proiectelor CJ. Consiliul Județean are un portofoliu de proiecte generoase care are nevoie de cofinanțări. Este extrem de mare rata de cofinanțare din partea CJ, ar fi vorba de aproximativ 900 milioane lei în următorii doi ani pentru a putea implementa toate proiectele pe care le avem în portofoliu. Tot ce considerăm a fi cheltuială neesențială va fi redusă, încercăm să facem o administrație eficientă. Asta nu înseamnă să rămânem fără salariile neacoperite sau neplătite. Vom avea probleme în asigurarea funcționării, dar dacă vom fi chibzuiți și vom reduce o parte din cheluielile în care ne-am lăfăit anii trecuți, cred că vom reuși” – a declarat președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea.

Șeful administrației maramureșene a mai adăugat că se va face “o prioritizare clară a investițiilor”.

Pentru a asigura partea de finanțare și cofinanțare, conducerea CJ Maramureș a avut multe întâlniri cu instituții finanțatoare pentru a obține finanțări și credite în alte condiții decât cele avute până acum.

“Am obținut aprobarea pentru împrumutul din Trezorerie pentru 35 milioane lei pentru susținerea lucrărilor la depozitul ecologic. Suntem în ultima fază a negocierilor cu creditul de la CEC, de 90 milioane lei pentru susținerea lucrărilor de construcție a parcurilor inteligente. Vom avea la finalul lunii un audit de la Banca de Dezvoltare a Comisiei Europene să obținem un împrumut pe un termen lung, cu condiții financiare avantajoase de zeci de milioane euro care va fi o gură de oxigen pentru toate proiectele aflate în derulare. Am vorbit și la Banca Națională de Investiții care are mare deschidere față de Maramureș și implicit pentru Baia Mare. Am avut o întâlnire la sediul ADR Nord Vest cu BERD pentru a putea identifica surse de bani. Nu înseamnă că bani vor fi imediat, dar semnele sunt optimiste, am avut multă deschidere din partea acestor instituții. E o muncă laborioasă, dar împreună cred că vom reuși” – a transmis Gabriel Zetea în informarea făcută consilierilor maramureșeni.