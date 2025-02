În Maramureș, peste 30 de ambulanțe ar trebui scoase din uz

Parcul auto al Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș este învechit și zeci de mașini de urgență ar trebui scoase din uz și înlocuite cu altele noi. Cea mai veche ambulanță are 18 ani și multe dintre ele au peste 1 milion de kilometri la bord.

„La nivelul instituției avem 61 de autosanitare și 3 mașini de intervenție. Din păcate, parcul auto este învechit. În primul rând, noi avem 3 ambulanțe de tip C, unde avem echipament cu ventilator, unde-și desfășoară activitatea obligatoriu cu medic. Am solicitat încă trei ambulanțe de tip C, un număr destul de mare de ambulanțe de urgență tip B1 și B2, cât și ambulanțe de transport de tip A. Cam 37 de ambulanțe sunt foarte uzate și ar cam trebui să le scoatem din circulație. Avem ambulanțe cu peste 1 milion de kilometri efectuați, iar cea mai veche este din anul 2007” – a declarat managerul Mădălina Cîmpean.

Pentru înlocuirea parcului auto, la nivelul Ministerului Sănătății se află în derulare un proiect pe fonduri europene, prin care se vor cumpăra mai multe ambulanțe. Acestea însă vor fi împărțite tuturor serviciilor de ambulanță județene din țară, în funcție de necesități.

„În momentul de față, Ministerul Sănătății a demarat un proiect, pe fonduri europene, de achiziții autosanitare la nivel național. Durata de implementare este de până la doi ani. Sperăm ca și Maramureșul să primească ambulanțe noi, de urgență. Necesarul l-am făcut bineînțeles, acum să vedem cât de repede se va întâmpla. Mașinile sunt depășite fizic și moral, echipamentele tot timpul se strică și pierdem mult timp cu ambulanțele care ajung în service” – mai explică Mădălina Cîmpean.