Explorări termină sezonul regular pe locul 8

CSM Corona Brașov – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (26-24, 25-21, 25-18)

Știința Explorări a încheiat sezonul regular cu o înfrângere în deplasare, în fața campioanei CSM Corona Brașov. Am fost foarte aproape să câștigăm primul set, în care am condus cu 22-18, 23-21 și 24-22.

Astfel, terminăm prima parte a campionatului pe locul 8 și vom întâlni în primul duel, din grupa 1-8, formația clasată pe locul întâi, Dinamo București. Se joacă după sistemul cel mai bun din trei meciuri, primul fiind programat în capitală sâmbătă, 1 martie.

Corona: Gommans 9p, Magdaș 7p (un as, 3 blocaje), Melnikov 3p, Lupu 12p (4 blocaje), Kovacecvic 3p (un as), Butler 2p (un as, un blocaj), Kovac (libero, 40%). Au mai jucat: Colito 10p (un as, un blocaj), Stojsavljevic 5p (un blocaj), Laza. Antrenori: Laurențiu Lică, Bogdan Preda.

Explorări: Bălăi 8p (2 blocaje), Chirino 3p (un as), Medina 10p (un as, 3 blocaje), Breban 12p, David 7p (un as), Cheagă 4p (2 ași), Crișan (libero, 71%). Au mai jucat: Tănase 3p (un blocaj), Szabo, Badea, Șugubețu. Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu, Ciprian Neamț.

Au arbitrat: Valentin Beșoi (Râmnicu Vâlcea) și Alexandru Rareș Puni (Piatra Neamț).