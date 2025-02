Minaur s-a calificat în sferturile de finală ale EHF European Cup!

BK-46 – CS Minaur Baia Mare: 33-32 (16-17)

Sâmbătă, 22 februarie, la Karis, s-a disputat al doilea meci al optimilor de finală din EHF European Cup, între echipa finlandeză BK-46 și CS Minaur Baia Mare. Echipa noastră s-a impus în primul meci cu 33-30 și spera la o calificare în sferturile de finală, chiar în condițiile unei duble desfășurate în deplasare. Au reușit și pentru asta merită toate felicitările.

Minaur a început jocul în sistemul cu 7 jucători pe faza atac și poarta goală și i-a ieșit, astfel că după numai 4 minute scorul a fost 2-4. Gazdele au ales să se apere cu 4 pe semicerc și 2 oameni sus la interii noștri. A fost 4-5 (min. 6), iar Terekhov a apărat un 7 m. BK egalează în min. 8 (5-5) tot dintr-un 7m. În min. 11, după un contraatac, gazdele trec pentru prima oară în avantaj: 7-6. Nu ne concentrăm suficient în faza de atac și e clar că ne încurcă apărarea avansată, apoi mai luăm un gol pe contraatac: 8-6. O nouă minge pierdută, un nou contraatac și un gol pe faza a doua: 10-6 (14), iar Sabou cere time-out. Erik Pop sparge gheața: 10-7. În min. 17, BK duce scorul la 12-7 și e în grafic. Revenim la “graficul” nostru și e 13-10 (min. 20), iar Terekhov mai scoate un 7 m și Burzak punctează de ziua lui: 13-11. Continuăm să jucăm pe atac cu 7 oameni și ne iese: 14-13 (min. 23). Mai sunt 5 minute până la pauză: 15-13, Kotrc înscrie și BK cere time-out. Nu contează, Anton nu se lasă păcălit de o “cotită”, apoi Erik Pop egalează la 15. Mollino e eliminat, dar rămânem la egalitate: 16-16 (29). Gazdele se apără extrem de sus, dar Botea trimite o “torpilă” cu 3 secunde înainte de final și intrăm la cabine cu 16-17.

Gazdele încep bine partea a doua și înscriu de două ori în primul minut: 18-17. “Sus-jos” la nivelul scorului, ba conduc ei la două, ba egalăm, ba conducem noi: 20-22 (37). Merge atacul cu om în plus, chiar dacă e riscant. Ne apărăm bine, Terekhov scoate ce se poate și facem 20-23 (38), antrenorul scandinavilor cerând time-out. La 21-23, BK ratează a treia aruncare de la 7 m în meci, iar Minaur înscrie: 21-24 (min. 41). Botea face 21-25, apoi BK înscrie de 3 ori la rând: 24-25 (47). Erik Pop sparge “liniștea”, dar scorul se menține strâns, iar la 25-26 cerem time-out. Minaur este la 11 minute de calificare. Are 3 goluri din primul meci, încă unul de acum și balonul. Ronnberg egalează la 26, apoi Burzak înscrie și el. Există tensiune în final, soarta calificării fiind în joc și sunt destule ratări sau gafe individuale. BK egalează la 27 prin Henriksson, apoi Erik Pop punctează și el: 27-28. Finalul este palpitant. Fotache este eliminat și BK egalează din 7 m. Kotrc ne liniștește, 28-29 cu 3 minute înainte de final. Sakkinen înscrie și e 29-29. Minaur joacă tot cu om în plus, semn că dorește să câștige meciul nu doar să obțină calificarea. Pierdem balonul și Sakkinen face 30-29, iar Sabou cere ultimul timp de odihnă. Ronn­berg înscrie și e pericol, dar punctează pentru noi Erik Pop, la unul dintre cele mai bune meciuri ale sale. Același Ronnberg face 33-31, iar Mollino închide tabela: 33-32 și Baia Mare ajunge în sferturile de finală.

Karis Idrottshall; 1.245 spectatori (capacitatea sălii)

Arbitri: Anatolyi Novikov (Ucraina) și Mindaugas Gatelis (Lituania). Delegat EHF: Marek Zabczynski (Polonia)

Aruncări de la 7m: 6-2 (transformate: 3-2). Minute de eliminare: 6-14 (Skyba 2, Ronnberg / Dahlin 2, Kotrc, Fotache, Nagy 2, Mollino)

BK-46: Bogdan Klepa (6 intervenții), Mikael Heinonen (4 intervenții) – Nico Ronn­berg 6, Sebastian Säkkinen 6, Ihor Skyba 4, Jac Karlsson 4, Miska Henriksson 4, Jonathan Roos 3, Linus Sjoman 3, Robin Sjoman 1, Oliver Nordlund 1, Janne Korpimäki, Roy Lindqvist, Albert Lofgren, Alex Lignell, Albert Lindholm. Oficiali: Andreas Ronnberg, Timo Oksanen, Kris Allamo, Jarkko Helander.

Minaur: Anton Terekhov (7 intervenții, a apărat 2 de 7m), Hayder Al-khafadji (2 intervenții), Cristian Sîncu – Erik Leonard Pop 8, Tudor Botea 7, Milan Kotrc 4, Marcus Dahlin 3, Ivan Burzak 3, Anderson Mollino da Silva 3, Robert Nagy 2, Ștefan Gabriel Cumpănici 2, Mario Racolța, Vlad Andrei Pop, Viorel Fotache, Sebastian Barbul. Oficiali: Alexandru Saboum Mihai Bușecan, Adi Popovici, Raul Nistor.

Optimi de finală

AEK Atena HC (Grecia) – MRK Krka (Slovenia): 38-28 și 31-25 – ambele jocuri în Grecia

RK Partizan AdmiralBet (Serbia) – Diomidis Argous (Grecia): 26-28 și 32-22 – ambele jocuri în Serbia

Haukar Hafnarfjordur (Islanda) – RK Jeruzalem Ormoz (Slovenia): 31-23 – returul e sâmbătă

SSV Brixen Handball (Italia) – HC Alkaloid (Macedonia de Nord): 32-44 – returul e sâmbătă

Runar Sandefjord (Norvegia) – Besiktas Istanbul (Turcia): 35-35 – returul e sâmbătă

Sabbianco Anorthosis Famagusta (Cipru) – HC Izvidac (Bosnia Herțegovina): 25-25 – returul e sâmbătă

CS Minaur Baia Mare (România) – BK-46 (Finlanda): 33-30 și 31-32, ambele meciuri în Finlanda

Drammen HK (Norvegia) – Olympiacos SFP (Grecia): 35-36 – returul duminică, ambele meciuri în Grecia.