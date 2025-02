Percheziții la Spitalul Județean din Baia Mare, farmacii și la domiciliile unor medici

Vineri, 21 februarie, polițiștii maramureșeni, sub coordonarea unui procuror, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară și 2 percheziții la autovehicule.

Activitățile s-au desfășurat într-un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals intelectual și obținerea ilegală de fonduri.

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat documente, medii de stocare, telefoane mobile, sume de bani, precum și alte obiecte de natură a proba activitatea infracțională.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în cursul anului 2024, personalul medical din cadrul unei unități spitalicești din Baia Mare (NR: Spitalul Județean) ar fi prescris medicamente compensate unor pacienți, fără ca aceștia să fi beneficiat în fapt de aceste medicamente și prin intermediul unor persoane interpuse, reprezentanți ai unor unități farmaceutice, ar fi decontat sume substanțiale din bugetul de stat, prejudiciul fiind unul însemnat.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

Potrivit unor surse Observator, ancheta o vizează pe șefa secției de hematologie a spitalului. Ea ar mai fi fost reținută în 2014, într-un dosar de furt intelectual și pusă sub control judiciar. Dosarul a fost însă clasat după 9 ani, din lipsă de probe și din cauză că nu a putut fi stabilit prejudiciul. Iar femeia a rămas în continuare în funcție.