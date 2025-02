Buget mai sărac cu 400.000 lei pentru Primăria Bocicoiu Mare, din cauza colectării deficitare a taxei de salubrizare!

Administraţia publică locală a plătit anul trecut, din bugetul propriu, o sumă substanţială pentru facturile cu salubrizarea comunei. Problema este că acei bani trebuiau achitați de beneficiarii direcţi ai serviciilor, adică cetăţenii.

Din cauza gradului mic de colectare a taxei de salubrizare, acum primăria trage un semnal de alarmă cetățenilor.

”În anul 2024, din cauza colectării deficitare a taxei de salubrizare, Primăria Bocicoiu Mare a subvenționat (plătit) suma de 400.000 de lei pentru serviciile de salubritate. În acest sens, invităm toate persoanele care au domiciliul pe raza comunei și care din diferite motive (lucrează în străinătate, s-au mutat din comuna noastră etc) să aducă acte justificative că nu mai locuiesc în comună, sau că plătesc serviciile de salubritate în altă parte. Toate persoanele care nu fac dovada că nu mai locuiesc în comună, sau că plătesc serviciile de salubritate în altă parte, vor fi trecute la plată în baza registrului de evidență a persoanelor. Cu aceste sume restante plătite de noi, am putea să implementăm programul «masă caldă în școli» și am putea să cofinanțăm construcția unei grădinițe cu program prelungit” – au precizat cei din administraţie.

Persoanele care sunt plecate în străinătate pot trimite documentele și pe adresa de email: primariabocicoiumare@yahoo.com sau pe WhatsApp la 0753620269.