Spitalul din Vișeu de Sus va avea un corp de clădire nou

Anul acesta se anunță plin de vești bune pentru Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus. Conducerea unității spitalicești spune că are drept obiectiv ridicarea unui nou corp de clădire, iar aici șansele de a prinde finanțarea necesară sunt extrem de mari. În spațiile noi vor fi relocate o serie de secții și alte birouri care desfășoară activități conexe, iar astfel va dispărea sistemul pavilionar de acum.

“Mai gândim încă un corp de clădire. Pentru finanțare este încărcat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și finanțarea 100% o s-o prindem și o să mai facem încă un corp de clădire. Acolo vor fi relocate o parte din secții, ca de exemplu cardiologia sau neurologia. Vom muta acolo și pneumologia, aici vorbim de o specialitate nouă; ortopedia, la fel o specialitate nouă. De asemenea, secțiile chirurgicale și terapia o vom reloca și tot ce înseamnă activitatea conexă a spitalului, va fi tot acolo. Vorbim de o clădire cu o capacitate de 15.000 metri pătrați”, a declarat Vlad Cristian, managerul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus.

De asemenea, pe viitor se dorește și oferirea de servicii medicale de paliație, pentru bolnavii aflați în stare gravă. Acest segment este foarte puțin acoperit în momentul de față și mulți aparținători nu au soluții de îngrijire a bolnavilor aflați în stadiul terminal al bolii. Aici vorbim de o secție cu 40 de paturi.

“Suntem doar la partea de arhitectură, avem doar proiectul și va fi o axă de finanțare pentru paliație. Acolo avem deja arhitectura făcută și o să vedem cum o să așezăm corpul în curte. Ne dorim să avem 40 de paturi pentru paliație. Deja avem doi medici care au urmat cursuri în acest sens, iar unul a făcut pe cont propriu. Toate aceste cursuri de perfecționare sunt scumpe și nu am mai putut să le finanțăm noi, pentru că suntem sub incidența acelei ordonanțe de austeritate”, a mai precizat Vlad Cristian.