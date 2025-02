Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș • Sunt necesare defibrilatoare sau ventilatoare noi

O parte din aparatura cu care lucrează angajații Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș este învechită, motiv pentru care sunt necesare noi achiziții. Conducerea instituției spune că are nevoie de defibrilatoare noi, dar și alte ventilatoare. În plus, ar fi necesar un ecograf sau un aspirator pentru pacienții critici.

„Ne dorim ca, pe viitor, am și trecut în planul de achiziții, să cumpărarăm defibrilatoare noi, pentru că cele pe care le avem sunt învechite, se strică piesele și durează până se repară. Avem nevoie de ventilator și acestea sunt depășite fizic și moral. Ne dorim să mai cumpărăm aspirator portabile, pentru secreții, în sprijinul intervențiilor necesare pacienților care se află în stare critică. Ne mai dorim achiziționarea unui ecograf, deoarece avem un medic de familie cu competențe în ecografie. Urmează să ne achiziționăm patru scaune cu patru roți, deoarece ambulanța este dotată cu scaune cu două roți și la transportul pacienților este foarte greu să deplasezi un pacient bolnav cu un cărucior pe două roți. Ne lipsește o targă pentru pacienții supraponderali. Sunt bani de investiții pe care ni-i aprobă Ministerul Sănătății. Noi note de fundamentare am făcut, documentația necesară am depus-o la minister și așteptăm să vedem”, a declarat Mădălina Câmpean, managerul SAJ Maramureș.