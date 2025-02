Zeci de primării din Maramureș, obligate să restituie banii primiți pentru cadastru

Au primit bani pentru cadastru, dar nu au știut să-i folosească. În consecință, i-au returnat! Este vorba de mai multe primării din județ, care au reziliat, după doi ani, contractele cu Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș (OCPI), deși primiseră bani pentru aceste operațiuni.

„Prestatorii de servicii topografice încheie contracte cu UAT-urile, însă acestea nu îi presează, că au și ele problemele lor, și după ce stau doi ani cu banii blocați, reziliază contractul. Astfel că banii au stat blocați, pentru că în momentul în care alocăm finanțare, primăria nu poate face contract de finanțare decât când are alocați banii. Astăzi, spre exemplu, am semnat vreo zece rezilieri de contracte cu prestatorii! Contractul îl face UAT-ul cu prestatorul de servicii cadastrale. Noi facem contract de finanțare cu UAT-ul. Dar prestatorul bate palma cu primăria și reziliază contractul și atunci primăria reziliază contractul de finanțare cu noi. De când am pornit programul de cadastrare, avem aproape 2 milioane de lei date la fiecare UAT. Nu numai că nu i-au folosit decât puțini, dar nu i-au cerut în întregime. Cu cele 2 milioane puteau să-și cadastreze întreaga localitate și intravilan și extravilan! Avem UAT-uri întregi care nu au făcut absolut nimic. Unii au încheiat cândva câte un contract de prestări servicii, dar nu l-au dus la capăt. Putem da și exemple: Sarasău, Să­pân­ța, Săliștea de Sus, Ruscova, Rozavlea, Remetea Chioarului și lista poate continua…din păcate. Au luat banii de la noi, nu au făcut nimic, i-au ținut 2 ani de zile și după aceea i-au dat îna­poi. Cap de listă, între noi fie vorba, primăria municipiului de județ. Sighetu Marmației, îndeaproape!”, a precizat Ovidiu Ștefan, directorul OCPI Maramureș. Care este motivul? Primăriile spun, în general, că nu găsesc prestatori, iar contractele sunt încheiate, de obicei, pe doi ani de zile. Unele s-au mai prelungit, fiind contracte într-un stadiu foarte avansat, la nivel de țară. Și atunci Agenția de Cadastru a mai dat câte o prelungire de câteva luni, în funcție de situație. Din cele 76 de UAT-uri din județ, la data de 31 decembrie 2024, circa jumătate (37 de primării) figurau cu „zero” nr. sectoare/imo­bile/suprafață(ha) recepționate. Cifrele vorbesc de la sine.