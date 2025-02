Atelier de lectură pentru copii, organizat de vișeuanca Anuța Pop, pe Coasta de Azur

– Ziua Internațională a Limbii Materne –

Ziua Internațională a Limbii Materne este marcată anual, la 21 februarie, pentru a promova diversitatea culturală și lingvistică din întreaga lume, pentru a sublinia importanța păstrării și conservării fiecărei limbi în parte și a transmiterii acestui patrimoniu de la o generație la alta.

Anul 2025 marchează a 25-a aniversare a Zilei Internaționale a Limbii Materne, iar UNESCO a organizat la Paris, sub genericul “Les langues comptent” (Limbile contează), un eveniment major pentru a sărbători un sfert de veac de eforturi în direcția promovării utilizării limbilor materne.

Pornind de la tema anului, tot în Franța, la Nisa, o zonă cu o comunitate românească puternică și, în același timp, bine ancorată și integrată în societatea franceză din care face acum parte, împreună cu Biserica Ortodoxă Română din Nisa, am sărbătorit Ziua Limbii Materne printr-un atelier dedicat copiilor din comunitatea românească de pe Coasta de Azur, prin care, de fapt, am afirmat : “Limba română contează” (la langue roumaine compte).

Pentru comunitățile ro­mâ­nești din afara țării, limba maternă – limba română – este întâiul liant, elementul fundamental în păstrarea identității, factor de coeziune pentru cei aflați dincolo de granițe, dar, în același timp, legătura cu cei rămași acasă. Pentru copiii români din diaspora, limba română reprezintă un legământ cu tradițiile, obiceiurile și poveștile românești. Și ce povești și povestiri frumoase are literatura română.

În cadrul atelierului de la Nisa, am ales, din rândurile celor mai iubiți reprezentanți ai literaturii pentru copii, câțiva scriitori ale căror opere au “traversat” generații: Barbu Ștefănescu Delavrancea, Emil Gârleanu, Ion Creangă, Ion Slavici, I.L. Caragiale, George Coșbuc etc. Am citit, am discutat și am realizat fișe pe baza textelor, am vorbit despre importanța cunoașterii limbii române, alături de limba franceză.

Interesul copiilor din zonă pentru limba și cultura română este stimulat permanent prin intermediul activităților realizate de Biserica Ortodoxă Română din Nisa, care a creat și o mică bibliotecă la care toți copiii din comunitate au acces. Ne-am bucurat ca, din partea Asociației Vasile Tomoiagă, să oferim, cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne, câteva zeci de titluri pentru biblioteca românească de la Nisa. Pentru că, și aici, “limba română contează!”

Anuța Pop