Laborator de analize medicale, obligat să restituie peste 370.000 lei!

În urma controalelor efectuate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș în rândul furnizorilor de servicii medicale s-au identificat probleme în cazul laboratoarelor de analize medicale. Astfel, un furnizor de servicii medicale pe acest segment are de restituit o sumă considerabilă, în valoare de circa 370.000 lei, pentru că a folosit nejustificat aceste fonduri.

”Pe paraclinic am avut situații în care un punct de lucru al unui laborator a fost închis. Pe fiecare punct de lucru, noi alocăm un punctaj, în funcție de dotarea respectivului laborator, de resursa umană, de medici, de asistente. Cu cât aparatura este mai modernă, spre exemplu, cu atât punctajul este mai mare. Cu cât resursa umană de specialitate e mai bogată, cu atâta punctajul e mai mare. Cu cât ai punctaj mai mare, cu atât bugetul pe punctul respectiv de lucru este mai mare. Ne-am trezit că, la un furnizor care avea mai multe puncte de lucru, respectiv trei, un punct de lucru, din motive obiective, a fost închis. Însă, noi nu am fost informați de acest lucru, iar furnizorul a folosit bugetul pe celelalte două puncte de lucru. Nu vorbim aici de servicii neefectuate, ci de o alocare nejustificată de resurse, alocare ar fi trebuit să revină proporțional cu numărul de puncte, către toate celelalte laboratoare. Acum, vorbim de o sumă substanțială, de aproximativ 370.000 lei. Deja am început recuperarea ei, în sensul în care suma respectivă se alocă celorlalte laboratoare, care își desfășoară activitatea în cadru legal”, a declarat Adrian Mădăras, director relații contractuale în cadrul CAS Maramureș.

Alte probleme care au fost identificate la laboratoarele de analize medicale controlate, s-au referit la nerespectarea programului de lucru. Cu toate că laboratorul era deschis, lipsea medicul de laborator. Probleme au fost depistate și-n cazul aparaturii.

”S-au identificat aparate cuprinse de către furnizor în cadrul Raportului de evaluare laboratoare care nu se aflau în locația laboratorului sau aparate nefuncționale, astfel modificându-se elementele care au stat la baza stabilirii punctajului obținut de furnizorul de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice, respectiv modificându-se valoarea de contract. S-au identificat investigații medicale paraclinice pentru pacienți care în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigații medicale paraclinice au fost internați în spital, fără ca investigațiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării”, se mai precizează în raportul de activitate al structurii de control din cadrul CAS Maramureș.

Printre sancțiunile aplicate laboratoarelor de analize medicale se numără recalcularea valorii de contract pentru cazurile în care punctul de lucru nu a funcționat sau unde aparatura medicală lipsea din cadrul laboratorului. O altă sancțiune a fost diminuarea valorii de contract cu 5-10% a contravalorii serviciilor paraclinice din lunile în care s-au constatat abateri. În total, pe acest segment CAS Maramureș are de recuperat suma de 399.775 lei, din care s-a reușit deja recuperarea sumei de circa 12.000 lei.