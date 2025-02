Liga Studenților “Pintea Viteazul” Baia Mare are o nouă conducere

Asociația Liga Studenților “Pintea Viteazul” Baia Mare – LSPV anunță validarea noului Consiliu Director al organizației, formulă care va duce mai departe tradiția reprezentării studențești în Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Conducerea aleasă reflectă angajamentul continuu al asociației de a susține drepturile studenților și de a derula proiecte menite să sprijine comunitatea academică și să încurajeze coeziunea socială.

Structura noului Birou de Conducere este următoarea:

Președinte – Evelin Pop (mandat prelungit, continuându-și activitatea din 2023 la decizia Adunării Generale)

Secretar General – Alexandra Suciu

Vicepreședinte HR – Alex-Răzvan Dragoș

Vicepreședinte IT&Imagine – Cosmin Leonte

Vicepreședinte Proiecte – Ana Florina Palincaș

Vicepreședinte FR – Ana-Maria Mureșan

Noua echipă își propune să continue tradiția implicării active și să dezvolte noi proiecte pentru comunitatea studențească. Liga Studenților “Pintea Viteazul” rămâne un partener activ în promovarea intereselor studenților și a tinerilor băimăreni, sprijinind inițiativele educaționale, culturale și sociale.

De asemenea, aceştia sunt acompaniați de către Consiliul Consultativ, structură suport formată din: Diana Dulf, anterior Vicepreședinte HR şi Szilvia Deak, anterior Secretar General al organizației în mandatul 2023-2025. Această structură va monitoriza activitatea noului Consiliu Director în primii lor pași spre conducerea reprezentării studențești din Baia Mare.

Evelin Pop, preşedinte LSPV, consideră că această postură înseamnă, pentru ea, un nou capitol şi susţine că e nevoie de implicare, dar şi de speranţă, pentru ca proiectele ligii să aibă finalitate.

„Din 2023, de când am acceptat provocarea de a fi unul dintre liderii mișcării studențești, sunt de părere că am reușit să aduc o contribuţie consistentă în dezvoltarea domeniului de tineret și al domeniului educațional, atât la nivel local, cât și național, alături de toți oamenii minunați cu care am avut ocazia să colaborez. În ceea ce privește următorii mei pași în noul capitol, voi încerca să fiu un mentor pentru echipă până când aceasta își va găsi curajul de a «zbura» singură spre noi orizonturi, arătând în continuare că orice este posibil cu un gram de devotament și speranță”. (Evelin Pop, Președinte LSPV).

Alexandra Suciu, secretar general al asociaţiei, îşi propune, alături de colegii săi, să sprijine atât viaţa universitară, cât şi cea a organizaţiei.

„LSPV a devenit o parte esențială din viața mea, și îmi doresc să dau înapoi tot ceea ce am primit. Știu că suntem la început de drum și că mai avem multe de învățat, dar îmi doresc să creez, alături de colegii mei, un mediu în care fiecare persoană să se simtă susținută și încurajată să se implice activ atât în viața universitară, cât și în cea a organizației. Am încredere că, împreună, vom duce reprezentarea studențească la un nou nivel și vom contribui la evoluția asociației”. (Alexandra Suciu, Secretar General LSPV).

În fine, Ana-Maria Mureşan, vicepreşedinte FR în cadrul ligii, spune că este determinată să lucreze cu echipa din Consiliul Director şi îşi propune ca impactul său asupra studenţilor şi tinerilor să fie benefic.

„LSPV este pentru mine un loc atât de special încât îndrăznesc să îl numesc un alt acasă. Aici am întâlnit oameni minunați, alături de care am organizat proiecte și activități și care acum îmi sunt colegi în Consiliul Director. Sunt extrem de recunoscătoare pentru tot ceea ce LSPV mi-a oferit și tot ce pot să sper este că voi reuși să ofer aceeași căldură și prietenie înapoi. Sunt determinată să lucrez cu echipa din CD pentru a crește organizația și mai ales impactul său benefic asupra studenților și tinerilor din comunitatea noastră. Este important pentru oricine să aibă un loc în care să se simtă liber, respectat și apreciat, iar LSPV este acest loc pentru cine dorește să îi treacă pragul”. (Ana-Maria Mureșan, Vicepreședinte FR).