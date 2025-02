S-a finalizat un adăpost pentru câini din Vişeu de Sus

• problema maidanezilor nu este însă rezolvată

Problema câinilor fără stăpâni de pe raza orașului Vișeu de Sus este o realitate pe care o cunosc toți cei de acolo. Problemă pentru care Primăria orașului Vișeu de Sus a fost și este vehement criticată. Acest fenomen a scăpat, pe alocuri, de sub control, aşa că au trebuit luate măsuri.

„Cunoaștem extrem de bine tot ce se întâmplă și nu am stat niciodată pasivi, organizând acțiuni de sterilizare și căutând mereu soluții, care, din nefericire, s-au dovedit insuficiente. Toate celelalte instituții – care ar putea să facă ceva, să ne sprijine, indiferent de modalitate, oferindu-ne resurse materiale, financiare, umane, know-how şi mai ales sprijin în vederea identificării celor care «contribuie activ» la această activitate ilegală, aducând câini din alte părți și plasându-i în orașul nostru, abandonându-i dezorientați – refuză să se implice pe motiv că nu e treaba lor. În aceste condiții, Primăria Orașului Vișeu de Sus a făcut eforturi financiare incredibile și a reușit să finalizeze construirea unui adăpost pentru câini, situat pe strada Crângului (în continuarea străzii Grigorescu), într-o zonă retrasă, care să nu afecteze pe nimeni”, au spus cei din administraţia locală. Investiția a fost recent finalizată și este pregătită să găzduiască un număr de 80 de câini comunitari, dar ges­tionarea acestei activități nu va fi deloc facilă. Astfel, primăria solicită sprijinul iubitorilor de animale și caută un ONG (cu experiență în acest domeniu), care să preia gestiunea adăpostului pentru câini și să se ocupe de această problemă, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Autoritatea locală anunţă că pune la dispoziție, cu titlu gratuit, construcția recent finalizată, dotată cu toate cele necesare, inclusiv electricitate, apă curentă, drum de acces, oferind, în continuare, toată disponibilitatea și tot sprijinul, unei organizații neguvernamentale dispusă să preia activitatea și să se ocupe de toate acțiunile ce se impun – colectarea câinilor de pe străzi și mutarea lor în adăpost, sterilizare, vaccinare, microcipare, hrănirea lor, proceduri de adopție etc.