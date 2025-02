Statele Unite ale Europei… cum vă sună?

Dacă vă imaginaţi că Europa va sta impasibilă şi va privi cum face SUA alianţe cu Rusia, apoi cu China, cu India etc, vă înşelaţi amarnic. În termeni economici, vorbim de una din primele trei puteri economice ale Lumii, da? În termeni politici, aici s-a inventat totul, dacă stăm să judecăm.. de la democraţie la liberalism la conservatorism la Marx şi Engels, la Hitler. Nu avem de luat lecţii de sociopolitică. Da, Europa s-a lăsat mai flască în materie de militărie, dar e o problemă clasică a democraţiilor vechi…traiul bun te leneveşte. Vezi Grecia antică, apoi Roma antică. Dar am luat destule lecţii de istorie, nu? De la marile migraţii dinspre Mongolia şi Asia până azi, la migraţiile arabo-africane.

Şi-acum să lăsăm speranţele deoparte. Şi să vedem realităţile. Ce poate Europa, ACUM? Ce FACE? La Bruxelles se face o revizuire totală a următorului buget European, de un trilion de euro. El va conţine un plan unic pentru fiecare ţară, dar cu linii de dezvoltare comune, simple, pe trei linii: fonduri regionale cu subvenţiile agricole împreună, un fond pentru competitivitate pentru renaşterea industriilor necesare şi un fond pentru interese strategice, militare, scrie Ziarul Financiar. Ei, se trezeşte Europa? Dar să vedem cum arată Europa militar! Circulă o glumă pe Internet, tristă oarecum. Cică „500 de milioane de europeni cer ajutor de la 300 de milioane de americani, ca să-i apere de 140 de milioane de ruşi, pe care-i ţin în şah de trei ani 30 de milioane de ucraineni”… Un calcul de gen a făcut şi Zelenski pentru The Guardian: armata Ucrainei are 110 brigăzi, Rusia are 220 de brigăzi, Europa are 82 de brigăzi. Sigur, cu nuanţe, brigăzile acelea din luptă sunt acum vai şi amar de ele. Peste 5-10 ani nu vor fi. „Acesta este momentul ca Europa să accelereze şi să execute. Nu este alternativă” a spus Emmanuel Macron la cea mai recentă întâlnire europeană. Altfel spus, se cam ştie calea, trebuie doar voinţa necesară, ori există şi ea, mai puţin la 2-3 lideri europeni, aparent deja excluşi de la discuţii. Nu, SUA nu pot impune regimuri de dreapta în Europa, manipulate de alde Elon şi finanţate de stânga rusă. Pot încerca, dar nu pot dezbina total. În materie de strategie, să ne amintim puţintică istorie. Aici în Europa s-au dat majoritatea luptelor care au rescris strategia militară: Maraton, Siracuza, pădurea Teutoburg, Tours, Hastings, Poltava, Waterloo etc. Pe de altă parte, NATO ăsta nu e o cooperativă, un CAP. Are reguli, gen articolul 5, clauza de apărare colectivă. Deciziile se iau prin consens, nu exclude SUA pe nimeni decât pe ei înşişi eventual, cu riscul de a rămâne cu flancul estic al Statelor Unite descoperit. Ce face Europa? Păi ne zice agenţia Reuters: marile companii de armament europene angajează masiv din industria auto în declin, Rheinmetall din Germania a crescut cu 11% pe burse, la fel Saab şi BAE Systems, au urcat şi Leonardo şi Thales cu 5%, iar Thyssenkrupp cu 20%! Iar dintre ei, unii externalizează spre cei mai mici dintre europeni, inclusiv spre Romarm şi Cugir, ai noştri! Se vorbeşte de crearea unei forţe de menţinere a păcii europeană de 30.000 de militari europeni şi britanici în Ucraina. Fără americani, în sens de „separat de ei”, anunţă The Times din surse militare. Şi nu e doar atât. Europenii se aşteptau la evoluţii. Ideea unei armate europene a fost discutată încă din 1950, cu Belgia, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, RFG. Cine s-a opus? Statele Unite… Franţa propunea apoi în 2018 o armată europeană profesionistă, a reacţionat furios…Trump Întâiul! Dar Europa nu s-a sprijinit total pe NATO, ştiind abordarea şi a creat organismele PESA, PESCO şi EDF, de la cooperare structurală permanentă la Fondul European de Apărare. Ele trebuie doar activate şi puse la treabă. Pentru că în topul Global Firepower al lumii, da, pe primele locuri sunt SUA, China, Rusia, dar pe 6 e Marea Britanie, pe 7 Franţa, pe 10 Italia, pe 14 Germania, pe 17 Spania, pe 20 Ucraina, pe 21 Polonia. Cum s-or clasa cele de mai sus împreună, plus noi cei mărunţi?

La final, matematica. Am luat lista mondială a ţărilor cu personalul militar activ declarat. Da, domină China cu 2,035 milioane, SUA cu 1,32 milioane, Rusia cu 1,10 milioane soldaţi activi. Apoi am adunat ţările europene, de la 800.000 ai Ucrainei la 1950 ai Maltei. Totalul? 2.295.985 soldaţi activi ai Europei…