Artista Ileana Horoba-Danci a pregătit o nouă colecţie de mărţişoare, una strălucitoare şi plină de rafinament

În avans de Ziua Mărţişorului, artista Ileana Horoba-Danci a prezentat în faţa maramureşenilor noua sa colecţie de mărţişoare. În acest an “vedetele” sunt florile, dar şi coţofana.

Colecţia Ilenei e strălucitoare, e veselă şi te îmbie să achiziţionezi măcar un mărţişor. Nu numai maramureşenii s-au putut bucura de noile mărţişoare ale Ilenei Horoba-Danci, în cadrul târgului “Mărţişor cu dor”, ci şi bucureştenii pentru că produsele artistei au ajuns şi la Muzeul Ţăranului Român.

“M-am axat mai mult pe flori, de exemplu floarea de cireş. Florile au fost vedetele anul acesta pentru că ele sunt cel mai pregnant simbol de primăvară din punctul meu de vedere. Am făcut şi ceva păsări, coţofana care e atât de blamată, mie îmi place enorm, o am în jurul casei, o văd din atelier, e o pasăre atât de frumoasă şi de expresivă, de inteligentă, încât m-a cucerit. Colecţia mea e strălucitoare la propriu pentru că folosesc aur, platina, metale preţioase, porţelanul are rafinamentul lui şi oamenii sunt tentaţi să interacţioneze cu ele şi să le poarte”, spune Ileana Horoba-Danci.

Târgul organizat de Asociaţia Nod, prin inimoşii Ileana Horoba-Danci şi Ionuţ Horoba, are tot mai mare succes în rândul publicului. Anul acesta au fost vizitatori mai mulţi ca oricând.

“Cred că e anul cu cel mai mult public de până acum. Mai cred că şi după 16 ani de insistenţe şi eforturi, târgul în sine merita să fie în sfârşit descoperit. De 20 de ani mergem şi la târgul de mărţişoare de la Muzeul Ţăranului Român. Acolo nu te poţi înscrie de capul tău. Poţi merge doar dacă primeşti invitaţie. Mergem cu mare plăcere. Târgul din Bucureşti va fi până în 2 martie”, a adăugat Ileana Horoba-Danci.

Artista a mai adăugat că tradiţia Mărţişorului are o mai mare amploare în sudul ţării, dar se arată încrezătoare că acest obicei va lua amploare şi la noi. De altfel, mărţişoarele Ilenei au ajuns până în Japonia, dovadă că oamenii iubesc autenticul şi mai ales produsele create cu talent şi cu suflet.

“Există foarte mulţi care nu înţeleg profunzimea şi importanţa acestui obicei. Aş vrea să le spun că ar fi frumos să dăruim doar dacă simţim şi cui simţim, să dăruim mai puţin şi mai valoros, nu neapărat ca preţ, cât dacă e făcut de mâna omului deja implicit are valoare. În sudul ţării e mult mai pregnantă tradiţia Mărţişorului, dar în ultimii ani a început şi la noi să ia amploare şi oamenii să înceapă să conştientizeze că dacă tot dăruieşti un produs, e bine ca acesta să fie făcut în atelierul artiştilor locali. Cândva doar în galeriile de artă se vindeau mărţişoare, doar artiştii le făceau. Din 2017 e în patrimoniul UNESCO tradiţia mărţişorului, dar ţine şi de actul nostru de identitate, ne reprezintă. Oriunde am fost, am fost în Iran am dus în mărţişoare, în Spania am dus mărţişoare prietenilor. Eu de pe site vând inclusiv în Japonia, românii au cumpărat, dar le dau mai departe japonezilor. Eu cred că într-o zi această tradiţie se va extinde în lume”, a concluzionat Ileana Horoba-Danci.