Bijuterii unicat pe post de mărţişoare, aduse de Geneza Shop

Alexandra Blenche, absolventă de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, este o promotoare înverşunată a obiectelor de artă care transmit un mesaj prin modul în care sunt create. Prezentă la târgul “Mărţişor cu dor”, Alexandra a adus cu ea bijuterii pe post de mărţişor.

“Am adus obiecte create de două artiste, una din Cluj, Daiany şi o alta din Cluj, dar mutată în Spania, Raluca Buzura. Ea lucrează cu partea de porţelan, aur, piele. Daiany realizează bijuterie din mărgele de sticlă japoneză. Sunt bijuterii Premium, bijuterii realizate din materiale de înaltă calitate şi care sunt unicat. Fiecare model se produce o dată, într-o singură culoare. Aşa cum e şi primăvara după ce se topeşte zăpada şi reînvie natura, aşa sunt şi culorile produselor. Pot fi purtate pe tot parcursul anului”, spune Alexandra care promovează aceste produse în spaţiul online, sub titulatura Geneza Shop.

“Mai avem şi artişti care lucrează cu ceramică, în lemn, practic sunt mai mulţi artişti din ţară şi nu numai în a căror produse cred şi la care înainte să deschid acest shop online, eu le-am fost clientă. Am ajuns la un moment dat să fim colaboratori. Vând statuete din ceramică, produse de bucătărie, bijuterii, inclusiv coşuri din nuiele. Am un colaborator care e ultimul artist din generaţia lui care face acest lucru. Are o plantaţie de salcie, le recoltează în fiecare an, are grijă ca salcia să fie suficient de maleabilă şi face nişte coşuri absolut formidabile. Pornesc în primul rând de la ce-mi transmite produsul în momentul în care îl văd. După care evident mă uit la materialele folosite şi de acolo pot să zic că începe partea de propunere de colaborare. E o chestie să simţi că îţi vorbeşte produsul”, a adăugat Alexandra Blenche.