Mândri de tot ce îi reprezintă, vişeuanii au readus şezătoarea în atenţia publicului din Baia Mare

O şezătoare autentică de pe Valea Vişeului, „La Mărie păste vale”, a fost reînviată pe scena Teatrului de Păpuşi Baia Mare. Manifestarea a fost organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș (manager Lucian Iluț), în parteneriat cu Grupul Folcloric „Vișeuanca” al Căminului Cultural din Vișeu de Jos.

Publicul prezent a avut ocazia să retrăiască momentele unei şezători, totul fiind prezentat sub forma unui teatru popular. „Maramureșul este o zonă cu un potențial cultural extraordinar. În opinia mea, este zona cea mai prolifică de cultură tradițională din România și care chiar are foarte multe de spus”, a afirmat managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, Lucian Iluț, în deschiderea evenimentului. În continuare a luat cuvântul Denis Năsui, fiu al satului Vișeu de Jos, în prezent student la Facultatea Litere din Baia Mare, specializarea Etnologie.

„Îmi vine în minte un vers dintr-o hore veche, care ne caracterizează perfect: Să fii mare nu-i mirare, să fii om e lucru mare. Cam așa suntem noi! Mândri de tot ce ne reprezintă, de la pâinea de mălai până la sticla de horincă. Ca tânăr, am realizat de la vârsta de 16 ani că am o datorie față de tradițiile moștenite de la strămoșii noștri. Iar astăzi suntem aici pentru a împărtăși o parte din această datorie, alături de grupul folcloric „Vișeuanca” al Căminului Cul­­tural Vi­șeu de Jos. Ne do­rim să readucem în fața publicului tradiționala șezătoare de femei – o activitate esențială în viața satului nostru. Spre deosebire de șezătorile unde veneau și feciorii, aceasta era spontană, se organiza în locuri izolate, pe văi, dealuri sau în cătune. Aici, fetele tinere învă­țau meșteșuguri de la femeile mai în vârstă – țesut, cusut, cojocărit. De asemenea, aceste șezători aveau rolul de a transmite mai departe moștenirea culturală și de a întări legăturile comunită­ții, prin «Strânsul Nepoatelor» sau «Botejunea», unde femeile din sat se adunau nu doar pentru a învăța meșteșuguri, ci și pentru a împărtăși bucurii, emoții și povești”, a precizat Denis Năsui.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș îşi propune ca în viitor să aducă în faţa publicului filme etnologice, astfel încât oamenii să ia contact cu tradiţiile din Maramureş.