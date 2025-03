Chirurgia estetică nu trebuie să modifice trăsăturile

Din dorința doamnelor de a se menține tinere și frumoase, uneori se poate ajunge la exagerări, în cazul chirurgiei estetice. Aici, rolul medicilor specialiști în chirurgie plastică este esențial, pentru a explica pacientelor că aici nu se întâmplă ”minuni”. De asemenea, extrem de important este ca toate tratamentele să nu modifice fizionomia.

” Procedurile estetice, dacă sunt făcute bine și dacă obținem rezultatul scontat, aduc o mulțumire și o încredere în sine. Sunt paciente care nu neapărat că nu sunt mulțumite de rezultat, dar au așteptări nerealiste și aici este foarte importantă discuția înaintea procedurii. Eu, ca și chirurg plastician și estetician, spun ceea ce pot să ofer, dar acest lucru este în mare măsură condiționat de modul în care pacientele se prezintă și de punctul de la care plecăm. Nu pot să ofer minuni sau să întineresc. Ar fi foarte bine să fie o rutină de îngrijire, de la partea de îngrijire a pielii de acasă, plus partea de tratament. Noi putem face partea de tratamente nechirurgicale, prin partea de medical spa până la tratamente minim invazive cum ar fi mezoterapii, injectări cu botox sau acid hialuronic. Aceste tratamente nu neapărat că ne dau o dependență, însă ne place rezultatul, cum arătăm. Atunci când aceste efecte se estompează, dorim să arătăm iarăși bine și de aici ar putea fi o ușoară dependență. Dar trebuie să păstrăm linia și să nu modificăm trăsăturile, eu pe asta mizez foarte mult. Să arătăm bine, dar să semănăm tot cu noi, în final”, a declarat dr. Flavia Onț, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie constructivă.

”Pericolele” din spatele chirurgiei estetice

În același timp, trebuie spus că în spatele acestor proceduri de înfrumusețare se ascund și riscuri. Sunt situații în care pot să apară complicații sau în care rezultatele să nu fie cele scontate. În cazul complicațiilor însă, există soluții pentru a fi tratate.

”Sunt riscuri legate de proceduri, cum ar fi sângerări, vânătăi, infecții locale. De aceea este foarte important ca aceste proceduri să se desfășoare într-un mediu avizat, într-un cabinet, de către un medic profesionist. Sunt și complicații ce pot să apară în urma procedurii: rezultate nesatisfăcătoare, deformarea zonei. La acid hialuronic, spre exemplu, poate apărea ocluzie vasculară, adică acidul să blocheze un vas. De aceea trebuie cunoscute foarte bine toate complicațiile, ca ele să poată fi tratate. Cu cât procedurile sunt mai invazive, cu atât și complicațiile pot fi mai mari. Cu cât lucrezi mai mult, cu atât complicațiile pot să apară și nu există medic care să nu fi avut complicații. Nu sunt complicații frecvente, dar mici complicații mai sunt. Dar le tratăm și nu am avut probleme.

Am avut paciente care au venit nemulțumite din alte părți, cum probabil și eu am paciente care merg în alte părți, nemulțumite de mine. Oamenii sunt oscilanți, poate uneori doresc să schimbe, să vadă cum este în altă parte. Dar este greu să mulțumești pe toată lumea”, mărturisește dr. Flavia Onț. Pacienții sunt evaluați înainte de a fi supuși acestor proceduri de înfrumusețare, mai ales dacă vorbim de operații. Sunt cazuri în care se poate renunța la astfel de tratamente, dacă există contraindicații și-n urma evaluării rezultă că riscurile depășesc beneficiile.