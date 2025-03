Prestație concludentă a maramureșenilor

• Dinamo București – Știința Explorări Baia Mare 3-1 (28-26, 23-25, 25-16, 25-19) •

Replică consistentă oferită de Știința Explorări Baia Mare în primul meci al fazei I din Play-Offul Diviziei A1 la volei masculin. Sâmbătă, în capitală, Dinamo București a câștigat confruntarea cu echipa noastră cu scorul de 3-1 (28-26, 23-25, 25-16, 25-19) și deține prima șansă la calificarea în semifinale.

Meciul doi este programat pentru miercuri, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”. În cazul în care Explorări va câștiga al doilea joc, partida decisivă se va disputa sâmbătă, 8 martie, pe terenul lui Dinamo.

Știința Explorări a dat de înțeles că nu a făcut deplasarea în capitală degeaba, în urma prestației excelente din setul de debut. Oaspeții au condus cu 22-24, dar au irosit cinci mingi de set, Dinamo adjudecându-și setul nesperat. Replica pozitivă a continuat și în actul secund, însă de această dată elevii lui Marius Botea nu au mai ratat oportunitatea ivită și s-au impus cu 23-25. Echipa care a încheiat sezonul regulat pe locul 1 a dominat autoritar următoarele două seturi, acontate cu 25-16 și 25-19, și conduce cu 1-0 la general, dar și cu cele mai mari șanse de a se califica în semifinale. Însă Știința Explorări vrea să își joace cartea până la final.

Dinamo București: Fromm 13 p (3 ași, un blocaj), Premovic 19 p (2 ași, un blocaj), Peța 8 p (un as, un blocaj), Visic 1 p, Mihalcea 10 p (6 blocaje), N. Ghionea 17 p (un as, 6 blocaje), Diaconescu (libero). Au mai jucat: Mehic 6 p (un blocaj), Nikacevic, Contreras 2 p (un as), Bozoki (libero). Antrenori: Bogdan Tănase, Adrian Zadorojnai, David Șchiopu.

Știința Explorări Baia Mare: Bălăi 5 p (2 blocaje), Chirino 3 p (2 blocaje), Medina, Breban 15 p (un as), David 13 p (un as, 2 blocaje), Cheagă 13 p (un as, 2 blocaje), Crișan (libero). Au mai jucat: Szabo 6 p (2 blocaje), Tănase 1 p, Tarța 1 p, Badea 1 p, Șugubețu, Urian (libero). Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu, Ciprian Neamț.

Au arbitrat: Mihai Coman și Florin Barbu (București).

Rezultate Play-Off, faza I, etapa 1: CSM Corona Brașov – Rapid București 3-0; SCM Zalău – CSM Arcada Galați 3-1; Dinamo București – Știința Explorări Baia Mare 3-1. Partida SCMU Craiova – Steaua București s-a disputat ieri.

Program etapa 2

Miercuri, 5 martie: Rapid București – CSM Corona Brașov (ora 13); Știința Explorări Baia Mare – Dinamo București (ora 18); Arcada Galați – SCM Zalău (ora 18).

Joi, 6 martie: Steaua București – SCMU Craiova (ora 18.30).