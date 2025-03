A treia ediţie a “Golden Boys Merasport Cup”

6 echipe din două țări participă în Baia Mare la ”Golden Boys Merasport Cup”, turneu de handbal, categoria Masters. Competiția are loc în sala de sport a Școlii Generale ”Vasile Alecsandri” în 15 martie, între orele 9-17.

Grupele ”Golden Boys Merasport Cup”

• Golden Boys Mera­sport 2 (România), Avântul Periam (România), Olsztyn Handball Masters (Polonia) – Grupa A;

• Golden Boys Merasport 1 (România), Știința Lovrin (România), Dzik Warszawa – Hand­ball Team (Polonia) – Grupa B.

Programul meciurilor: ora 09.00 Golden Boys Merasport 2 – Avântul Periam; ora 09.40 Golden Boys Merasport 1 – Știința Lovrin; ora 10.20 Golden Boys Merasport 2 – Olsztyn Hand­ball Masters; ora 11.00 Golden Boys Merasport 1 – Dzik Warszawa – Handball Team; ora 11.40 Avântul Periam – Olsztyn Handball Masters; ora 12.20 Știința Lovrin – Dzik Warszawa – Handball Team; ora 13.00 semifinala 1: A1 vs B2; ora 13.40 semifinala 2: A2 vs B1; ora 14.20 meciul pentru locurile 5-6: A3 vs B3; ora 15.00 finala mică; ora 15.40 finala mare.

Accesul spectatorilor este liber.

Competiția, ajunsă la ediția a treia, are și o dimensiune caritabilă. Pe durata turneului, în sala de sport va fi amplasată o urnă pentru donații destinate unui mic luptător, Marcu-Andrei. De asemenea, se organizează o licitație pentru tricouri de colecție purtate de sportivi precum Oana Borș, Valentin Ghionea, Luciana Popescu, Hayder Al-Khafadji, Alexandru Csepreghi. Toți banii strânși vor fi donați către familia lui Marcu-Andrei.

Dacă nu poți fi prezent la eveniment, dar vrei să ajuți, poți dona în contul:

POP ELENA-MIHA­ELA – RO39BTRLRON CRT0529417001.