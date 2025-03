Aventura Lucaciștilor la Bruxelles (I) • Cum arată prima zi într-un oraș plin de istorie și surprize

În intervalul 24-28 februarie, 28 de elevi ai Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare au participat la proiectul educațional interdisciplinar „Le Parlement Europeen et la Maison de L’Histoire Europeenne de Bruxelles”, coordonat de profesoarele Daniela Sitar-Tăut, Carmen Matiaș, Radu Margareta, Valeria Bilț, derulat în centrul democrației europene, Bruxelles, dar și în fascinantul burg medieval, Bruges.

Călătoria la Bruxelles – un vis împlinit

Cu bagajele făcute și entuziasmul la cote maxime, excursia noastră către inima Europei a început dis-de-dimineață. În autocar, mai apoi în avion, vocile pline de nerăbdare se împleteau cu planurile despre ce vom descoperi în zilele următoare. Fie că era vorba despre vizitarea instituțiilor europene, degustarea celebrelor praline belgiene sau pur și simplu plimbările pe străzile pline de istorie, toți aveam așteptări mari de la această călătorie. Cu fiecare kilometru parcurs, Bruxelles-ul devenea tot mai real, iar emoțiile creșteau. Pentru unii, această excursie era mai mult decât o simplă călătorie – era un vis împlinit.

Gândul că dincolo de hotarele orașului natal există locuri mai frumoase, mai vibrante și pline de istorie trezește un sentiment copleșitor. E ca și cum ai descoperi, pentru prima dată, că lumea este mai mare și mai fascinantă decât ți-ai imaginat vreodată. Te simți asemenea unei păsări care își întinde aripile pentru prima dată, gata să exploreze orizonturi noi, să cunoască oameni și culturi diferite și să trăiască experiențe de neuitat. Fiecare kilometru parcurs nu este doar o distanță măsurată pe hartă, ci un pas către libertatea descoperirii, alături de profesoare Daniela Sitar-Tăut, Carmen Matiaș, Margareta Radu și Valeria Bilț.

Lăsând filosofia puțin deo­parte, noi chiar am zburat timp de două ore printre norii pufoși, plutind deasupra lumii ca niște adevărați exploratori ai cerului. Totuși, odată ajunși la destinație, ne-am dat seama că vremea bună de acasă nu ne-a însoțit până la Bruxelles. În schimb, ne-a întâmpinat sora ei capricioasă – ploaia. Dar, cum orice experiență are partea ei frumoasă, ne-am spus că trebuie să găsim binele în orice. La urma urmei, fără puțină ploaie, florile nu ar avea viață, iar orașele nu ar străluci atât de intens sub luminile reflectate în pavajul ud. Însă aventura noastră nu s-a încheiat aici. Până la hotel mai aveam kilometri buni de parcurs – mai întâi cu autobuzul, apoi cu trenul, o adevărată călătorie plină de surprize. Orientarea într-o țară nouă nu este întotdeauna ușoară, dar pentru Lucaciști nicio provocare nu este prea mare! Cu hărți în mână, priviri curioase și mult entuziasm, ne-am adaptat rapid ritmului orașului și am transformat fiecare obstacol într-o nouă experiență de explorare. Într-un final, după drumuri, stații și schimburi de mijloace de transport, am ajuns la hotel – obosiți, dar nerăbdători să descoperim orașul. Hotelul nu ne-a dezamăgit nicio clipă, iar priveliștea de la etajul 7 era absolut spectaculoasă. De sus, orașul ni se dezvăluia într-o panoramă vibrantă, un amestec fascinant de clădiri înalte – fie ele locuințe sau birouri – fiecare purtând în tăcere povestea celor care le treceau pragul. Fiecare fereastră luminată reflecta o zi din viața cuiva, un fragment dintr-un cotidian necunoscut nouă, dar la fel de real. Și, în acel moment, am realizat cât de diferit trăisem cu toții ziua care tocmai se încheia – aceeași destinație, aceeași călătorie, dar resimțită și înțeleasă în mod unic de fiecare dintre noi.

În inima Bruxelles-ului, printre clădiri uimitoare și praline îmbietoare

Nu după mult timp, ne-am aventurat pe străduțele pline de viață ale orașului, îndreptându-ne spre destinația finală a serii – Grand Place, inima istorică a Bruxelles-ului. Fiecare clădire pe lângă care treceam părea să spună o poveste, iar atmosfera vibrantă a orașului ne făcea să uităm de oboseala drumului.

În mijlocul acestui peisaj citadin, ceva mi-a atras atenția: Biserica Maicii Domnului din Finistère. Cu arhitectura sa distinctă, părea desprinsă dintr-o altă lume, contrastând puternic cu dinamismul orașului modern din jur. M-am oprit pentru o clipă, fascinată de eleganța sa sobră, iar ca și cum ar fi vrut să rămână întipărită în memoria noastră, turnurile sale au început să răsune cu acordurile grandioase ale Odei Bucuriei. Ce sentiment extraordinar să asculți această capodoperă exact în Bruxelles, orașul care găzduiește instituțiile decizionale ale Uniunii Europene! Pentru câteva momente, totul părea să se oprească – doar muzica și emoția momentului mai contau.

Ei bine, dar credeți că e ușor să reziști vitrinelor pline cu ciocolată artizanală, cartofi prăjiți aurii sau miilor de variații de vafe? Vă spun de pe acum – este aproape imposibil! Fiecare cofetărie, fiecare mică braserie părea să ne cheme înăuntru, îmbiindu-ne cu arome irezistibile și promisiuni dulci. Praline perfect lucrate, cu umpluturi fine, ne priveau din spatele geamurilor luminate, în timp ce vafele proaspăt coapte împrăștiau un parfum care te făcea să uiți de orice plan și să cedezi tentației. V-aș minți dacă v-aș spune că nu ne-am oprit să gustăm câte ceva. Cum să reziști atâtor ispite culinare? După o mică pauză delicioasă, ne-am continuat drumul și, în cele din urmă, am ajuns în inima orașului – Grand Place, piața centrală a Bruxelles-ului. Aici, timpul pare să fi rămas pe loc, iar clădirile impunătoare, cu fațade ornamentate, ascund povești nespuse, simboluri misterioase și fragmente de istorie care așteaptă să fie descoperite. V-am făcut curioși? Dacă da, atunci vă invit să continuați această aventură alături de noi, pentru că secretele Grand Place merită să fie dezvăluite. Stați aproape – povestea noastră abia începe! (va urma)

Analucia Maria Brezoczki