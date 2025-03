Continuă campania de sterilizare a câinilor și pisicilor

Asociația Fight for Animals continuă campania de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor. În luna februarie, 30 de patrupede au fost castrate.

”Am încheiat cu succes prima lună a campaniei noastre de sterilizări gratuite! În luna februarie, cu ajutorul echipei medicale Alfavet, am reușit să sterilizăm și castrăm 30 de animăluțe, atât câini, cât și pisici. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că stăpânii au dat dovadă de responsabilitate și au respectat legea, sterilizându-și animalele de companie, evitând astfel aducerea pe lume a zeci de alte animale, din care multe s-ar fi abandonat, creând un cerc vicios.

Am început luna martie frumos, este deja pe jumătate plină de programări. Pentru ca acest proiect să decurgă fără probleme în continuare, vă rugăm să ne susțineți. Orice donație mică, atât din partea proprietarului, cât și din partea voastră, a iubitorilor de animale care doriți o schimbare în comunitate, contează enorm” – au explicat reprezentanții asociației.