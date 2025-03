EXCLUSIV! Prin fertilizare in vitro, a devenit mamă de gemeni la 57 de ani!

O femeie din Maramureș a primit o nouă viață, după ce, la 57 de ani, a devenit mamă de gemeni. Carmen a adus ieri pe lume doi bebeluși, un băiețel și o fetiță. A reușit să facă asta în urma unei fertilizări in vitro. Fertilizarea nu s-a făcut în România, deoarece aici există o limită de vârstă în care Carmen nu se încadra, însă a apelat la o clinică din altă țară, unde și femei trecute de 60 de ani au reușit să rămână însărcinate.

„Prin această sarcină, eu am primit o nouă viață. Nu știu câți au șansa asta, la vârsta mea. Alții se gândesc la boli, eu mă gândesc că este un început. M-am pregătit din toate punctele de vedere și nu mă sperie nimic. Sarcina am dus-o foarte bine, cu excepția faptului că în primele luni de zile mi-a fost rău. Dar medicul mi-a spus că am toate analizele bune, mai bune decât ale altor paciente tinere. Este greu pentru că sunt analize multe în timp scurt și nu le poți face prin CAS, trebuie să le plătești. Nu am reușit să le fac pe toate într-o săptămână, doar într-o lună tot le-am făcut. Legat de stilul de viață, mereu am făcut sport și mănânc sănătos. Mănânc multe legume, salate, lactate, pește, pui de casă, curcan vițel. Nu mănânc carne de porc, spre exemplu. Contează mult sportul, mâncatul, dormitul”, a declarat Carmen Mărcuș.

Primul transfer de fertilizare in vitro nu a reușit, însă la a doua încercare a fost cu noroc. Din cei trei embrioni implantați, doi s-au prins, fiind prima sarcină gemelară înregistrată la clinica din Albania. Important de precizat este faptul că, diferit de prima dată, părinții au făcut și o călătorie la Medjugorje, la recomandarea unui îndrumător. Acolo, aceștia s-au rugat Fecioarei Maria și dorința li s-a îndeplinit. Bebelușii vor primi numele de Anton Gabriel, după Sf. Anton și tată și Maria Carmen, după Fecioara Maria și mamă, mărturisește proaspătul tătic.

„Contează foarte mult și rugăciunea și credința. E meritul și de sus. Poți să ai bani și să nu se întâmple, cum a fost și la noi la prima încercare, când ni s-au dat șanse 90% și nici măcar un embrion din trei nu s-a prins. Am zis atunci că, statistic nu stăm bine, clar lipsește ceva. Luminița Mureșan ne-a îndrumat în acest sens, ea i-a dat numele și lui Anton”, a declarat Gabriel Mărcuș.

La naștere a participat și medicul din Grecia, care s-a ocupat de fertilizarea in vitro.

„Orice femeie are dreptul să aibă un copil, iar ca și doctori suntem obligați să le ajutăm să aibă un copil. Sunt fericit că am cooperat cu medicul Timiș Gavrilă pentru a o ajuta să aibă acești copii pe și-a dorit așa de mult. În câteva zile vom serba Ziua Femeii și cred că acesta este un cadou pentru Carmen dar și o speranță pentru orice femeie care vrea un copil. Să nu abandoneze speranța și să caute centrul potrivit pentru a avea un copil”, a declarat Konstantinos Pantos, Profesor doctor, specialist în infertilitate și obstetrică-ginecologie.