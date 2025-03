O maramureșeană stabilită în Franța, Andrea Muj, a făcut senzație la X Factor

O tânără din Maramureș a impresionat juriul de la celebra emisiune de televiziune X Factor. Andrea Muj este stabilită în Franța împreună cu familia, dar părinții ei sunt maramureșeni. Vocea puternică, timbrul aparte și emoția transmisă prin interpretarea piesei „Voila”, în limba franceză, i-a cucerit pe jurați.

„Incredibil cânți. Noi am vrea să te păstrăm aici. Locul tău este aici, la X Factor. Să crezi în tine pentru că ești o voce rară”, a exclamat Delia. Marius Moga a remarcat: „Transmiți o emoție pe care mulți oameni încearcă să o transmită dar nu reușesc. Are un timbru foarte special. Nu e ceva ce auzi în fiecare zi”, iar Ștefan Bănică a adăugat: „Diferența între a cânta și a interpreta e de la cer la pământ. A fost foarte bine. Răspunsul meu este direct Da”.

Andrea Muj cântă din clasa a VI-a, dar muzica a fost pe planul al doilea.

„În Franța sunt studentă, am făcut trei ani de Business Internațional, am dat licența acolo. Muzica a fost un plan B până acum 2 ani, pentru că trebuia să am și eu un job sigur. Anul trecut am decis să mă concentrez mai mult pe muzică!”, a povestit concurenta.

Primarul comunei Asuaju de Sus, Vasile Dulf, i-a transmis felicitări tinerei concurente de la X Factor. „Felicitări din suflet pentru evoluția ta excepțională la X-Factor! Ne-ai impresionat pe toți cu talentul, pasiunea și emoția pe care le-ai transmis prin fiecare notă. Întreaga comunitate din Asuaju de Sus este mândră de tine și de parcursul tău extraordinar. Îți dorim mult succes în continuare, să nu încetezi niciodată să visezi și să ne inspiri prin vocea ta minunată”.