Scandal sindicate • Angajații Spitalului Județean de Urgență Baia Mare pierd niște drepturi

Sindicatul Solidaritatea Sanitară Baia Mare a făcut un apel către angajații Spitalului Județean de Urgență Baia Mare să li se alăture, declarând că Uniunea Județeană Sanitas Maramureș a semnat un contract colectiv de muncă în condiții ilegale, motiv pentru care salariații vor pierde o serie de drepturi.

„Ne aflăm într-o situație nefericită creată de către Uniunea Județeană Sanitas Maramureș, care are în componența sa Sindicatul Sanitas Baia Mare, Sindicatul Independent al Medicilor Baia Mare și Sindicatul TESA din Spitalul Județean Baia Mare. Precum ați aflat din adresa nr. 4297/31.01.2025 a spitalului nostru, a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș sub nr. 5 din 13.01.2025 Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, contract semnat cu încălcarea legii, fapt care îl face nul de drept. Aceasta înseamnă că toate drepturile suplimentare negociate se pierd ca urmare a anulării de către instanță a contractului semnat în condiții ilegale” – semnalează Gheorghe Berciu, președintele Sindicatului Solidaritatea Sanitară Baia Mare.

Pentru a remedia situația, este nevoie de un număr cât mai mare de membri sindicali, se mai precizează în apelul emis.

„Pentru a ne recupera drepturile pierdute ca urmare a acestei ilegalități – UJ Sanitas a negociat în contractul colectiv de muncă drepturi sub nivelul drepturilor minim obligatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de sector – precum și pentru a spori drepturile noastre – procedura repartizării pe ture, procedura privind organizarea și efectuarea gărzilor în afara programului normal de muncă, zile suplimentare de concediu de odihnă – fiind doar câteva dintre drepturile de introdus în noul contract colectiv de muncă la nivel de spital, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Nu doar pentru Pachetul Social pe care îl oferim, ci mai ales pentru că luptăm pentru drepturile tuturor categoriilor profesionale din spitalul nostru! Am dovedit-o solicitând și obținând la nivelul spitalului nostru pentru colegii noștri drepturi de care trebuia să beneficieze de ele de mai mult timp, dar care nu au fost solicitate și acordate până să o facem noi. Reducerea timpului de muncă pentru colegele din modulul de dizolvare a citostaticelor sau cei care lucrează în hidro și termoterapie, tratamente cu energii înalte, sunt câteva exemple în acest sens. Dar aceste fapte ne-au atras antipatia colegilor din Uniunea Județeană Sanitas și a angajatorului. Pentru că suntem incomozi luptând pentru drepturile angajaților. Vă așteptăm în număr mare alături de cei peste 500 de angajați pe care îi are la această oră Sindicatul Solidaritatea Sanitară Baia Mare”, a spus Gheorghe Berciu.