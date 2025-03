Servicii medicale neplătite • Ce mesaj a transmis un medic de familie pacienților?

Un medic de familie din Baia Mare și-a anunțat pacienții că nu va mai depăși numărul zilnic de 20 de consultații, după ce o parte din acestea nu au fost decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, în luna ianuarie.

Mai exact, este vorba de peste 40 de consultații, adică două zile în care medicul a lucrat „gratuit”.

„Dragi pacienți, 46 de consultații, echivalentul a 2 zile de muncă nu au fost acceptate la plată în luna ianuarie. În consecință nu voi accepta decât cele 20 de consultații contractate cu Casa de Asigurări” – se precizează în mesajul afișat la vedere, pentru a putea fi consultat de bolnavi.

Conducerea CAS Maramureș a precizat că sunt multe situații în care serviciile pot fi refuzate de la plată.

„Situații în care nu decontăm anumite servicii medicale pot fi multe: raportări eronate, nevalidarea serviciilor medicale cu cardul național, neraportarea în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării serviciului etc. Aceste situații sunt contractuale, nu respingem sau «nu am acceptat la plată», sunt rezultat al unor încălcări ale obligațiilor contractuale” – a declarat Adrian Mădăras, director relații contractuale în cadrul CAS.

În cazul de față, oficialii instituției au precizat că, în realitate, este vorba de 48 de servicii medicale care au fost respinse de la plată, din diverse motive, precum:

– serviciul se poate transmite în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul acordării acestuia

– serviciul nu a fost semnat cu cardul pacientului și pacientul nu are adeverință de înlocuire card. Pacientul nu se încadrează în cazurile în care nu este necesară semnarea serviciilor cu cardul (nu are card emis, copil sub 18 ani etc)

– serviciul „Consultații periodice pentru îngrijirea generală a asiguraților cu boli cronice cabinet” se poate efectua 1 la un interval de 1 lună

– persoana nu este înscrisă pe lista medicului la data serviciului

– serviciu din pachetul de bază prestat unei persoane beneficiare de pachet minimal

– serviciu din pachetul minimal prestat unei persoane asigurate

– CNP-ul nu este pe lista medicului raportor

– numărul maxim de consultații pentru o persoană pe zi a fost depășit.