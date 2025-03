Primăria şi Consiliul Judeţean vor parteneriate cu japonezii

Tradițiile și cultura sunt cele mai importante punți de legătură între popoare. În această premisă, Primăria Baia Mare a fost gazda Excelenței Sale, Katae Takashi, Ambasadorul Japoniei în România. Reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene le-au prezentat oaspeţilor de rang înalt tot ce are mai frumos oraşul şi judeţul.

”A fost o deosebită onoare atât pentru mine, în calitate de primar al municipiului Baia Mare, cât și pentru Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, să primim vizita delegației Ambasadei Japoniei în România, condusă de Excelența Sa. Am discutat, în primul rând, despre parteneriate concrete care pot pune Baia Mare și județul nostru pe harta cooperării internaționale. Oportunitățile economice, turistice și culturale sunt multiple, iar deschiderea pe care o arată Japonia față de Maramureș este un semnal clar că suntem pe drumul cel bun. Am fost onorați să prezentăm bogăția culturală a zonei noastre, bisericile de lemn, datinile, tradițiile noastre păstrate din moși-strămoși care fac Maramureșul unic în lume. Îi mulțumesc Excelenței Sale pentru prietenie, pentru interesul și deschiderea de care dă dovadă în acest demers de a promova municipiul și județul nostru. Am stabilit că vom transmite o scrisoare oficială și un material video de prezentare a municipiului Baia Mare către Ambasada Japoniei, pentru a fi promovat peste ocean” – a spus primarul Doru Dăncuş.