Singura acupuncturistă din regiunea noastră, invitată la specializare în China

Andrada Pop practică acupunctura de peste zece ani şi o face bine. Meseria i-a insuflat-o tatăl său, medicul specialist în acupunctură – Marius Dan Pop, alături de care lucrează şi în prezent. Însă ea s-a specializat în China, de mai multe ori.

Ultima vizită pe care a făcut-o acolo a fost în urmă cu câteva luni, făcând parte dintr-o delegaţie aleasă „pe sprânceană” din toată ţara. Din Maramureş şi chiar din regiunea de nord-vest, a fost singura invitată. Şi nu a regretat nicio secundă vizita făcută. A învăţat, din nou, multe tehnici inovatoare.

”Am fost în China anul trecut. Am făcut parte dintr-o delegaţie de 28 de români, aleşi din toată ţara, pe mai multe specializări: doctori, terapeuţi etc. Am stat o lună acolo. Am fost invitaţi de Ministerul de Comerţ al Chinei. S-a organizat un curs special pentru noi, în medicina tradiţională chineză. Pe perioada acestui curs de specializare am aflat foarte multe informaţii noi. În fiecare regiune din China, în medicina tradiţională, găseşti informaţii şi metode noi de tratament. Grupul nostru a fost în Provincia Shanxi, spre exemplu, şi acolo ei se bazează foarte mult pe tradiţional, lucrând cu metodele vechi de tratament, de mii de ani, dar le îmbină cu metodele noi, deci nu exclud latura de inovaţie, în care combină tradiţionalul cu noutatea. Chiar şi bolile noi care apar, le încorporează în tratamentele pe care ei le aplică deja. În spitale se foloseşte foarte mult moxibustia (tehnică folosită în acupunctură de mii de ani, pentru a trata anumite afecţiuni folosind căldura). În cabinete există hote montate pentru a scoate aerul ce provine de la această tehnică, aşa de mult se foloseşte. De asemenea, au un program strict de la care nu se abat: dimineaţa fac acupunctură şi moxibustie, iar după-masa fac recuperare prin exerciţii fizice. Pacienţii sunt internaţi în spital câte o lună de zile şi fac tratamentul acesta zilnic. Există membri ai familiei internaţi cu ei şi care îi ajută la recuperare. Acolo am văzut şi tehnica celor 9 ace. Este practic un set, o trusă specială, de 9 ace. Eu sincer nu am mai văzut aşa ceva până atunci şi nici nu am auzit. Acestea se folosesc ca acele tradiţionale şi se stimulează pe nerv, înţepându-se cu ele mai tare în punctul problemă. Deci aşa ceva nu am mai văzut niciodată. Plus că se mai foloseşte şi metoda <ac de foc>. Deci se dă foc la ac pentru a-l încălzi, iar apoi se introduce acul, aşa, încălzit. O altă tehnică foloseşte focul, direct pe un prosop îmbibat cu o soluţie făcută pe bază de ghimbir. Acesta se aplică pe spatele pacientului, după care i se dă foc. Operaţiunea se repetă de mai multe ori, dar numai atât cât poate suporta pacientul, bineînţeles. Acestea au fost cele mai interesante tehnici inovative pe care le-am vă­zut” – a explicat Andrada Pop, kinetoterapeut specialist în acupunctură.

De asemenea, ea ne-a mai spus că va merge la specializare în China de câte ori va avea ocazia, deoarece în această meserie, acupunctura, tot timpul este ceva de învăţat.