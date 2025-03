Trei concerte extraordinare, organizate de Ansamblul Folcloric Național Transilvania

Sub auspiciile Spectacolului „Aniversar”, Ansamblul Folcloric Național Transilvania organizează 3 concerte extraordinare de folclor și artă. Biletele se găsesc la sediul Ansamblului pe B-dul Traian nr. 8, de luni până vineri, între orele 8- 18 și pe site-ul

iabilet.ro.

În 14 martie, de la ora 18, sub genericul „Drag de Maramureș”, pe scena de la Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare vine Paul Surugiu – Fuego împreună cu invitații: Angela Buciu, Sava Negrean Brudașcu, Florentina și Petre Giurgi, Ionuț Bledea, Diana Cîrlig, Andreea Ghițiu Bota, Oana Font, Larisa Uță Pruneanu, Silvia Timiș, Gabriela Ardusătan și Marian Buzilă.

În seria concertelor aniversare, sâmbătă 15 martie, de la ora 18, chiar în ziua de naștere a Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, sunteți așteptați la un eveniment de excepţie în premieră națională, concertul „Hai, române, joacă bine!” a îndrăgitei maramureșence Paula Seling. Invitați: Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Ionuț Fulea și Dumitru Dobrican.

„Gazda dumneavoastă va fi celebra Iuliana Tudor, vedeta Televiziunii române. Un spectacol de lumini și culoare în care folclorul românesc se va împleti cu muzica pop și clasică, 30 de instrumentiști și peste 100 de dansatori vor crea o atmosferă de neuitat alături de Ambasadoarea Maramureșului, artista Paula Seling și invitații speciali”, a punctat managerul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș.

În spectacol se anunță participarea extraordinară a orchestrei, corpului de balet, trupei pop Angry Band alături de soliștii vocali: Andreea Ghițiu, Gabriela Ardusătan, Ioana Pricop, Aida Lihet, Diana Topan, Irina Pop, Anuța Iuga, Paul Marincaș, Denis Cupșe și Cătălin Stan. Dirijor – Eduard Albina, Coregraf – Iurie Bivol, Asistenți-coregrafi Lavinia Pașca și Daniel Bota, regie Iuliana Maria Dragoș, producător muzical Sandu Gorgos. Participă: Ansamblurile de tineri și copii „Maramureșul”, „Coconii Maramureșului” și ,,Mugurii Maramureșului’’.

Vor cânta copiii: Maria Nistor, Rebeca Șerban, Patrisia Bancoș, Ionuț Andrei Rad, Alexia Done, Răzvan Cizmar, Denisa Bolchiș, Adina Siladi, Raisa Griga, Sonia Dragomir, Sofia Dragoș și Kristian Beczi, instructor-coregraf: Adrian Sabău, și grupele de copii „Mugurașii Maramureșului” Instructori: Gabriela Duma Petrovici, Tudor Duli-Babici, Maria Gherghel.

Pe scena spectacolului aniversar, duminică, 16 martie, de la ora 16, artiștii invitați din țară și din Maramureș vă invită la un concert de excepţie, „Maramureșul în Sărbătoare”. Vor participa alături de Ansamblul „Transilvania”:

Ansamblul Artistic Profesionist ,,Constantin Arvinte”-Iași, soliști: Constantin Bahrin, Simona Mazăre, Andrei Bălan. Dirijor: Dumitru Lucaci. Manager și coregraf: Petre Șușu și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Baladele Deltei” – Tulcea, soliști: Costel Atanasof, Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura Mocăniță. Coregraf: Cătălin Tănăsuică. Manager și dirijor: Aurelian Croitoru. Invitați: Deți Iuga, Anghelina Timiș, Alexandru Pop, Voichița Nemeș Andreica, Maria Mihali, Andreea Ghițiu, Gabriela Ardusătan, Ioana Pricop, Anuța Iuga, Ionuț Sima, Aida Lihet, Diana Topan, Ghiță Breban, Anamaria Gherghel, Livia Neag, Cecilia Bozga, Mariana Cușner, Bianca Latiș, Victoria Petrenciuc, Simona Neag, Vasile Pop, Denis Cupșe, Paul Marincaș, Ioan Mic, Cătălin Stan, Răzvan Cizmar, Andrei Ionuț Rad, Patricia Moldovan, Alexia Mance, Andreea Năprădean, Irina Pop, Antonia Mitre, Maria Nistor, Paula Andreica, Daiana Mureșan. Dirijor – Eduard Albina, asistenți-coregrafi Lavinia Pașca și Daniel Bota, manager Iuliana Maria Dragoș

Prezintă: Măriuca Verdeș și Mircea Sime