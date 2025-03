Duminica Ortodoxiei la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare

Duminică, 9 martie 2025, Duminica Ortodoxiei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, Sfânta Liturghie Arhierească a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în mijlocul soborului de preoţi şi diaconi ai sfântului locaş de închinare şi a unei mari mulţimi de tineri şi adulţi, purtând icoane în mâini. Sfânta Liturghie s-a încheiat cu o procesiune în jurul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, în sunete de toacă şi clopote.

„Biserica Lui Dumnezeu, stâlp și temelie adevărului, întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos ca împărăția lui Dumnezeu pe pământ, a avut o călătorie care nu întotdeauna a fost lină și luminoasă, ce a fost de multe ori cu încercări, cu suferințe pentru creștini, cu martiriu, prin care creștinii și-au dăruit viața pentru numele Lui Hristos. 300 de ani Biserica a lui Hristos a strălucit și a luminat catacombele cu viețile sfinților și mormintele martirilor. Sfântul Constantin, primul împărat creștin, care a dat libertate creștinismului la 313 prin Edictul de la Milan, a adus Biserica a Lui Hristos acolo unde a vrut Dumnezeu să fie, în mijlocul poporului Lui Dumnezeu. Astfel, această călătorie a început să fie una care a dus lumina Evangheliei la toate neamurile pământului. Dacă creștinismul strălucește atât de minunat în lumea astăzi, cu toată cultura lui creștină, cu arta creștină, cu imnografia, iconografia, cu literatura creștină, cu tot ce este de mare valoare universală, se datorează inspirației divine prin Evanghelia lui Hristos, prin Biserica lui Hristos. Au fost secole de-a rândul mulți împărați creștini, după Constantin, care au consolidat Biserica lui Hristos și au fost și unii care au subminat lucrarea ei în lume, au încercat să zădărnicească prin ispită diavolească. Ultimul împărat care s-a luptat cu Biserica lui Hristos a fost Leon Isaurul, care a luptat împotriva Sfintelor icoane. După ce în Sinodul de la 787 de la Niceea, iată primul Sinod la Niceea și ultimul sinod care a confirmat hotărârile tuturor celorlalte sinoade ecumenice tot la Niceea s-a ținut și a fost convocat de Sfânta Împărăteasă Irina și de Patriarhul Tarasie. Ultimul sinod a statornicit cinstirea Sfintelor icoane în tot Imperiul Bizantin, în toată Biserica lui Hristos de Apus și Răsărit, că atunci eram împreună. Toate acestea au mai fost după aceea încercări. Au fost doi împărați care, după Sfânta Împărăteasă Irina și după Sinodul VII, au destabilizat din nou Biserica. Și atunci Dumnezeu a rânduit o altă femeie înțeleaptă, Teodora, Împărăteasa Teodora, care la 843 a organizat din nou un sinod cu Patriarhul Tarasie al Constantinopolului și au stabilit odată pentru totdeauna că cinstirea Sfintelor icoanei este bineplăcută lui Dumnezeu și este o datorie a creștinilor, nu adorându-le, ci venerându-le, închinându-se înaintea lor și rugându-se la chipul Mântuitorului care, după ce s-a întrupat, ne-a îngăduit să-L vedem, să-L privim față către față. Personal Dumnezeu a privit omul și umanitatea față către față, a privit-o în față și i-a transmis mesajul adus din Cer al Tatălui, că acolo, în Cer, este Tatăl nostru și că El este chipul iubirii Tatălui pentru noi. Să se închine creștinii la chipul Maicii Domnului, zugrăvit pentru prima dată de Sfântul Evanghelist Luca, în icoana care se numește Povățuitoare, să se închine la chipurile Sfinților Apostoli, să se roage lor să-i cinstească și la icoanele tuturor Sfinților Mărturisitori, cuvioși, slujitori ai lui Hristos, drept credincioși care au dus viață de sfințenie prin lucrarea Duhului Sfânt. Astfel că la 843 a fost proclamată dreapta credință ca biruitoare asupra tuturor ereziilor și s-a făcut o mare procesiune cu Sfintele Icoane în cetatea Constantinopolului. De atunci și până astăzi, Biserica Răsăritului, în prima Duminică a Postului, pentru că așa a fost și atunci, în prima Duminică a Postului, sărbătorește Ortodoxia. Este Duminica Ortodoxiei și a biruinței dreptei credințe asupra tuturor ereziilor. În această Duminică se citește Pastorala Sfântului Sinod în Biserica Ortodoxă Română și se fac colecte pentru comunitățile sărace care nu au posibilități și pentru comunitățile din afară a granițelor care sunt unele în strâmtorare. Apoi se fac procesiuni peste tot în bisericile ortodoxe cu Sfintele Icoane ca o mărturisire că suntem fideli față de Sfânta și dreapta credință și de învățăturile Sfinților Părinți și suntem lor următori. Ne rugăm, credem, avem aceeași credință cu ei și o mărturisim și o apărăm și o propovăduim, ne rugăm cu rugăciunile pe care le-au alcătuit și cu care s-au rugat ei. Ne închinăm la aceleași Sfinte Icoane la care s-au închinat ei și ne adunăm în aceleași Sfinte Biserici pe care le iubim și cărora le dăm frumusețe împreună cu Biserica Triumfătoare din Cer prin participarea noastră, cler și popor, Biserica lui Dumnezeu de pe Pământ, cu împărăția lui Dumnezeu de pe Pământ, la toate evenimentele și la toate solemnitățile, la toate slujbele din toată perioada anului bisericesc, arătând în acest fel că suntem fideli și urmăm, cum spune Sfântul Apostol Pavel, urmăm mai marilor noștri. Uitați-vă la mai marii voștri cum și-au încheiat viața și cum au mărturisit credința și urmați-le lor cu statornicie.

Astăzi la Sfânta noastră catedrală am săvârșit Sfânta Liturghie în chip solemn împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, fratele nostru într-o slujire, cu soborul sfințiților slujitori, după care s-a citit pastorala Sfântului Sinod și în încheiere am făcut o procesiune frumoasă, deoarece și vremea a fost deosebită. Am făcut procesiune cu Sfintele Ioane în jurul catedralei, mărturisind Sfânta și dreapta noastră credință. Eu obișnuiesc să spun: când încep ortodocșii Postul cel Mare și Sfânt, începe și natura să se încălzească, pentru că se încălzesc inimile credincioșilor și ale slujitorilor lui Dumnezeu și se luminează. Și atunci toată natura răspunde, se luminează, se încălzește și înflorește, pregătindu-se fiii lui Dumnezeu și Creația întreagă pentru Sfânta Înviere.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Liceal Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș, Pr. Dr. Valeriu Vana, responsabilul Agenției „Pelerinul Creștin”, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Drd. Gherasim Nap, șeful de cabinet al Arhiereului Vicar, Arhid. Dumitru Botiș, director al serviciilor sociale, Arhid. Ioan Onuț Păcurar, referent al Secretariatului eparhial, Arhid. Petru Vasile Bud, Arhid. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupşinar, Diac. Ionuţ Hotico, Diac. Ciprian Mihai Rus.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre, şi Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei:

„Disputele hristologice privind cinstirea icoanelor au condus la măsuri extreme din partea împă­raților iconoclaști față de sfintele icoane, acestea fiind distruse, dar și față de cei care le cinsteau, aceștia fiind torturați, închiși, condamnați la exil și chiar la moarte, se spune în Pastorala Sfântului Sinod. Mulți clerici, monahi și credincioși cinstitori ai sfintelor icoane și-au dat astfel viața pentru dreapta credință. Între apărătorii Ortodoxiei, în acea perioadă s-a remarcat Sfântul Ioan Damaschin (676-749). Acesta a subliniat faptul că cinstirea se adresează persoanei zugrăvite în icoană, nu materiei din care este alcătuită icoana: <<Nu mă închin materiei, ci mă închin Creatorului materiei, Creatorului Care S-a făcut pentru mine materie și a primit să locuiască în materie și a săvârșit prin materie mântuirea mea>>.”

Procesiunea cu Sfintele icoane

După Sfânta Liturghie, credincioșii de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare au pornit, împreună cu soborul, într-o procesiune în jurul Catedralei, cu icoane în mâini, cu ripide, în sunet de toacă și clopote, respectând o tradiție veche de câțiva ani, aceea de a înconjura Catedrala la Duminica Ortodoxiei. Procesiunea s-a încheiat pe esplanada Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, unde Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a sfințit icoana Sfintei împărătese Elena, primul pelerin creștin și a numit-o ocrotitoare a pelerinilor din Eparhia Maramureșului și Sătmarului, iar apoi au fost sfințite icoanele aduse de pelerini pentru sfințire.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”