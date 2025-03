Elevi băimăreni, consilieri locali pentru o zi!

Primarul municipiului Baia Mare a avut „de furcă” atunci când a fost vizitat de micuţi din clasa pregătitoare la primărie. Mai precis, când s-a sfătuit cu aceştia cu privire la unele idei legate de proiectele dorite de elevi.

”Ca primar, am datoria de a mă consulta constant cu cei mai buni specialiști pe care îi are Baia Mare. Așadar, am organizat o ședință ad-hoc alături de cei mai înțelepți dintre băimăreni: copiii. Cei pentru care modelăm viitorul acestui oraș și cei care sunt cei mai în măsură să ne spună ce avem de făcut! A fost o onoare să stau la discuții cu elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, însoțiți de învățătoarea Voichița Buda, în cadrul activităților pe care le desfășoară în Săptămâna Verde. Am aflat de la ei, printre altele, că participă la un proiect de amenajare de grădini verticale pe holurile școlii și sunt implicați și într-un proiect eTwinning intitulat: Eroii reciclării. Am vorbit apoi despre prioritățile noastre: ce facem și ce vrem să facem în Baia Mare. Domnișorii și domnișoarele consilieri mi-au spus că avem nevoie de un stadion, un aquapark și un parc tematic cu dinozauri. Am propus ca pe cel din urmă să îl numim Doru Land, însă am primit aviz nefavorabil. Am supus, însă, la vot organizarea Sărbătorii Castanelor și în acest an, iar decizia a fost unanimă: facem cea mai frumoasă și cea mai tare sărbătoare!” – a spus primarul Doru Dăncuş.