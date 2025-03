Lucrările la Centrul Multifuncţional din Baia Sprie, reluate după blocarea investiţiei!

Proiectul Centrului Multifuncțional din oraș s-a reluat după o pauză din cauza refacerii documentaţiei şi reluării licitaţiei pentru execuţie. El cuprinde şi componenta exterioară de spații verzi și modernizare a spațiului public, cu pavarea cu piatră cubică a trotuarelor și a acceselor către proprietățile private. Astfel, în prezent, se intervine și la intersecțiile cu strada Avram Iancu și Tudor Vladimirescu.

Investiţia prin care se realizează în Orașul Baia Sprie primul Centru Multifuncțional are atât o componentă sportivă, cât și una culturală şi prevede reabilitarea fostului cinematograf, a casei istorice de lângă el, realizarea unui corp nou de legătură, dar și amenajarea spațiilor de-a lungul DN18.

”Proiectul a fost reluat după o perioadă în care am fost nevoiți să refacem documentaţia și să relicităm execuția. Deși nu am început de mult să lucrăm, rezultatele încep să se vadă” – a spus primarul Sebastian Alin Bîrda.

Concret, acum se lucrează la: accesul auto din DN 18 către strada Nicolae Iorga, unde s-a montat piatră cubică, în acest moment tronsonul fiind dat în circulație; se pregătesc intersecțiile cu strada Avram Iancu și Tudor Vladimirescu și accesele către proprietățile private; se fac multiple lucrări interioare în clădiri, inclusiv noile accesuri la acestea, se amenajează terenul din curtea interioară a clădirii, se pozează rețelele de curenți tari și slabi, branșamente.

În urma finalizării montajului pentru rețelele de apă, canalizare menajeră și pluvială – inclusiv de preluare a apelor meteorice de pe acoperișuri, hidranți interiori – dar şi a rețelelor electrice și de gaz, acum a fost turnată placa de beton în curtea interioară a viitorului Centru Multifuncțional din Baia Sprie. Această etapă este una importantă deoarece muncitorii se pot axa de acum încolo pe lucrări de finisaje exterioare la cele 2 clădiri existente, putând monta în acest sens schela.