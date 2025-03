Multe femei fac copii tot mai târziu sau refuză să devină mame

Numărul mamelor scade în Maramureș

România doboară praguri demografice cu o viteză alarmantă: dacă în 2011 numărul de nou-născuți a scăzut pentru prima dată sub 200.000, în doar 13 ani, până în 2024, acesta s-a redus la sub 150.000.

În ultimii 30 de ani, România a cunoscut o schimbare semnificativă și în ceea ce privește vârsta la care femeile devin mame. O analiză recentă arată că tot mai multe femei din România fie aleg să nu devină mame, fie amână momentul maternității.

”Dacă în trecut multe nașteri aveau loc la vârste fragede, în prezent, multe femei aleg să aibă copii după 30 de ani, iar numărul mamelor cu vârsta între 35 și 39 de ani a crescut cu 174% față de 1990. În Maramureș, 16% dintre femeile din această categorie de vârstă nu au copii, un procent comparabil cu cel din marile orașe dinamice și dezvoltate ale României, precum București, Timișoara, Cluj și Brașov. Acest lucru reflectă schimbările economice și sociale din ju­deț, unde accesul mai bun la educație, cariere stabile și un stil de viață activ contribuie la decizii mai bine informate privind maternitatea. Faptul că Maramureșul se aliniază trendurilor din orașele mari arată că este un județ în plină dezvoltare, oferind oportunități de creștere profesională și personală femeilor care își doresc să investească în carieră, educație și experiențe îna­inte de a deveni mame. Creșterea numărului de fe­mei care nu au copii, fie din alegere, fie din motive medicale, are un impact semnificativ asupra natalității în România. Această tendință contribuie la scăderea ratei fertilității și accelerează declinul demografic al țării” – spun reprezentanții ClubulCopiilor.ro.