Succes clar cu vasluienii!

CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui 36-27 (17-16)

Cum era de anticipat, CS Minaur a obținut trei puncte din confruntarea de acasă cu CSM Vaslui, într-un meci programat în etapa 19 a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Vineri seara, în polivalenta „Lascăr Pană”, băimărenii au trecut cu 36-27 (17-16) de echipa plasată în partea a doua a ierarhiei, triumf care consolidează poziția pe podium pentru echipa noastră.

Înainte de startul partidei, jucătorii Minaurului au urcat în tribune și au oferit lalele doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 8 Martie, un gest apreciabil și care s-a repetat și în alți ani.

CSM Vaslui a făcut o primă parte remarcabilă, fără ca Minaur să se desprindă decisiv, dar cu băimărenii tot timpul în avantaj, cea mai mare diferență consemnându-se în minutul 22 – 15-11. Partea a doua a fost total diferită, dominată în totalitate de echipa mai valoroasă, diferența de goluri crescând de la un minut la altul, astfel că Minaur a câștigat la o distanță confortabilă – 36-27, permițându-și totodată să facă și spectacol pentru cei aproximativ 800 de susținători.

Tudor Botea, care și-a prelungit contractul chiar în ziua jocului cu Vaslui, a fost cel mai bun jucător de pe teren, reușind să marcheze 9 goluri, din tot atâtea aruncări, dar și golul cu numărul 100 în această ediție de Liga Zimbrilor. După acest meci, Tudor a plecat la lotul național de seniori al României, la fel și Ivan Burzak, însă la cel al Ucrainei.

La Vaslui au evoluat și doi foști componenți ai Minaurului, portarul Adrian Țenghea, autor a 5 intervenții și centrul Yuriy Pop, autor a 4 goluri.

“Într-un fel, desfășurarea meciului era de așteptat, pentru că ultimele lor meciuri la fel au jucat: prima repriză foarte bună, apoi s-au tăiat. Noi am așteptat frumos, am forțat și am reușit pe final și câteva faze spectacol. Lumea s-a bucurat de handbal”, a declarat antrenorul Alexandru Sabou la finalul succesului cu CSM Vaslui pentru csminaur.ro.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 800. Arbitri: Claudiu Gorina – Florin Melencu (Craiova). Observator FRH: Adrian Rucoi (Târgu Mureș). Aruncări de la 7 m: 5-7 (transformate: 5-5; au ratat: Yaschanka și Acatrinei). Minute de eliminare: 10-2 (în min. 43, Fotache a fost descalificat pentru trei eliminări).

CS Minaur Baia Mare: Al Khafadji (a apărat un 7 m), Terekhov (11 intervenții, a apărat un 7 m), Sîncu (2 intervenții) – T. Botea 9, Racolța, Cumpănici 5, Dahlin 4, Kotrc 5 (1 din 7 m), Kozakevych 4 (din 7 m), Burzak 2, Vl. Pop 2, E. Pop 1, Da Silva Mollino 3, Fotache 1, Barbul. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan.

CSM Vaslui: Țenghea (5 intervenții), Cioată, Mihaljevic (o intervenție) – Ionescu 1, Popa 2, Pavel, Vucicevic, Y. Pop 4, Amihăesi, Șt. Armanu 5 (1 din 7 m), Hamzic 3, Aungurenci 3, Gal 1, Yashchanka 4 (3 din 7 m), Acatrinei 4 (1 din 7 m). Antrenori: Gabriel Armanu, Bogdan Pralea, Dragoș Soare.

Rezultate etapa 19: CSM Focșani – Steaua București 33-31; CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui 36-27; SCM Politehnica Timișoara – CSM București 24-25; CSM Bacău – HC Buzău 28-30; CSM Constanța – CSM Făgăraș 33-21. Partidele Dinamo București – CSM Odorheiu Secuiesc, AHC Potaissa Turda – CSU Suceava s-au disputat duminică.

*CSM Constanța este penalizată cu 2 puncte conform deciziei CCD 146.2/03.12.2024)

Etapa 20: Sâmbătă, 22 martie: CSU Suceava – CS Minaur Baia Mare; CSM Făgăraș – SCM Politehnica Timișoara; CSM București – CSM Focșani; CSM Odorheiu Secuiesc – CSM Bacău; HC Buzău – AHC Potaissa Turda (ora 17.30, Pro Arena). Duminică, 23 martie: CSM Vaslui – CSM Constanța (ora 17.30). În devans: Steaua București – Dinamo București 19-32.