Suntem zacuscă! Ciorba politrucă domneşte!

Să ne înţelegem, “din startul începutului”: nu credem în alb şi negru. Există nuanţe. Nu credem că eşti duşman al ţării dacă nu eşti român verde, ortodox practicant, la fel de bine cum poţi fi patriot, naţionalist, iubitor de ţară fără s-o aclami pe la colţuri sordid de Facebook. Nu credem în “puritatea rasei”: mai ales în Ardeal, suntem care-cum, mix de români cu unguri, cu ucraineni, cu germani, cu ţigani. Şi ne stă bine, ia priviţi mai la sud…

Chiar credem că evoluţia s-a născut din ciocnirea (paşnică) dintre civilizaţii, populaţii, gândiri, spirite. Fuziunea lor a dus la evoluţie, să nu începem să vă dăm exemple muzicale de etno rock, jazz fusion, rock simfonic. Problema e că pe fondul lipsei de educaţie, excesul de fuziune (ca de orice, de la hamburger la sex, la horincă) naşte monştri. Când cei în cauză sunt politicieni, ba politruci, iese jale mare. Aşa s-a născut Ciorba politrucă, ce afectează creierele celor ce nu sunt la butoane. Există ideologii politice clare, de-a lungul istoriei Planetei. Ce sunt ele? Ideologia reprezintă „un set de idei şi credinţe pe care le au oamenii despre regimul politic şi instituţiile politice şi despre rolul indivizilor în contextul acestora” (Macridis, Hulliung, 1996).

În tratatul lor „Ideologii politice şi idealul democratic”, Ball şi Dagger definesc: o ideologie este un set coerent şi comprehensiv de idei care explică ceea ce consideră politic semnificativ pentru situaţia indivizilor şi/sau grupurilor în societate, arată care sunt problemele politice majore care îi afectează şi ce anume le produce; evaluează condiţiile sociale, formulează judecăţi de valoare, preponderent de natură morală, despre societate şi politică în termeni de bine/rău, drept/nedrept, echitabil/ inechitabil, corect/incorect; reprezintă un ghid orientativ care ajută oamenii să şi înţeleagă locul în societate, le dă un sens al apartenenţei şi acţiunii politice; oferă un program pentru acţiune socială şi politică în calitate de remediu pentru starea de fapt percepută ca nedreaptă. Buuun. Şi începem să enumerăm.

Liberalism, comunism, nazism, elitism, cu nuanţe evidente peste secole, cu socialism, stalinism, naţionalism, anarhism, cu orientări antisistem, cu recentul MAGA. Unele ideologii sunt pluraliste, au mai multe vechi ideologii încorporate. MAGA are un pic de populism, de imperialism, dar şi de rasism şi de colonism. Woke a căzut în ridicol înainte să fie un curent, deşi se baza iniţial pe luptele pentru egalitate a negrilor, a femeilor etc. Social democraţia n-ar suna rău dacă n-ar fi populistă tot mai des. Creştin democraţia, la noi, a fost un bluf. Conservatorismul nu-l înţelegem. La fel ecologismul sau libertarianismul. Globalizarea, deşi ne-a adus blugi, Coca Cola, Mac şi Nike, a devenit marele duşman al Naţionalismului, deşi n-au două. Multiculturalismul? Să fim serioşi, e “woke”. Tot ce nu înţelege bizonul, de fapt, e woke. Decât să citească, mai bine e woke, bleah, uec. Înţelege în schimb fundamentalismul religios, îl vede aplicat îngrozitor în ţări arabe sau din nordul Africii, dar aici nu i-ar displăcea.

Bun. Şi-acum, ce face românul?! Zacuscă! Ciorbă! Sigur, cu largul sprijin al social media şi al marilor specialişti televizaţi, apoi repostaţi şi promovaţi pe mijloacele de tâmpire în masă. Se învârt în mormintele lor ex. legionarii Cioran, Noica, Eliade, Ionesco, foştii comunişti idealişti Pătrăşcanu, Gheorghiu Dej, marii liberali Brătianu, ba chiar marii patrioţi ai nea­mului – Bălcescu, Iorga, Eminescu ş.a.m.d. ”Zacusca” de azi conţine, în capul aceluiaşi om, un amestec absolut imposibil de nazism, comunism, MAGA, naţionalism şi fundamentalism religios. Dincolo, pe altă baricadă, liberalism cu globalism cu naţionalism cu social democraţie, cu woke. Măi oameni buni, militam noi mai sus pentru fuziune…dar aşa ceva e imposibil, e o ciorbă absolut explozivă care ne mănâncă minţile, logica! Adică, atunci când îţi convine eşti patriot, apoi ţii cu rusul, apoi cu MAGA, apoi eşti naţionalist antiUE, apoi dacofon de nu chiar dacopat. Invers, ai fi liberalist, dar tre’ să fii şi populist că “prinde”, ai fi proeuropean, dar nu foarte tare, ai fi patriot, dar şi antimaghiar şi puţin antisemit că place poporului. E clar că ciorba asta, în ciuda insistenţei noastre de a NU crede în conspiraţii, e făcută intenţionat ca să ne-vă încurce?! Şi chiar aşa…unde au dispărut, din istoria Omenirii şi a Crezurilor Umanismul, Raţionalismul, Progresismul etc?!?

Pentru că, undeva în fundal, stau şi râd marile extreme: Colonialismul, Comunismul, Nazismul şi Anarhismul. Şi joacă poker. Pe dezbrăcat de ţări.