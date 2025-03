Americanii de rit nou şi de râsul curcilor. Comedia erorilor sau a ororilor?

N-ai fi crezut ca de la admiraţie, respect şi chiar frică de americani, să poţi ajunge într-o lună la dezgust şi chiar mai rău, la ironie. O observă chiar ei, pe pagini de socializare, c-au ajuns de râsul Lumii. Cum au ajuns aici?

Secretul se află la măreţul lor conducător. Dar înainte, să lămurim ce vrem să spunem cu Americanii de rit nou. În 2013, un serial TV făcea furori cu o poveste ce părea incredibilă. „The Americans” se numea, „Phillip și Elizabeth Jennings, doi spioni KGB al căror mariaj a fost aranjat, se mută împreună cu cei doi copii în Washington, la începutul anilor 80, imediat după alegerea lui Ronald Reagan la Casa Albă. Asumându-și o dublă identitate, viața lor e din ce în ce mai greu de dus, cu atât mai mult cu cât în această perioadă a Războiului Rece cea mai mică greșeală îi poate costa viața”. Ca apoi, în anii 2000, FBI să facă legendara „Operaţiune Ghost Stories”, în viaţă nu în film, în care scotea la suprafaţă o mulţime de asemenea familii de ruşi trimişi cu identităţi false, ce lucrau în diverse zone sensibile, ai căror copii habar nu aveau de reala identitate şi ocupaţie a părinţilor. Zeci de asemenea familii au fost scoase la lumină. Nu facem aluzii, doar zicem că este posibil, aşa cum recent au susţinut foştii KGBişti Alnur Mussazev şi Yuri Shvets, separat. Hai să lăsăm deoparte, va fi marfă de studiat după ce trece cu bine perioada aceasta de haos din politica americană.

De ce se râde acum de americani? Păi…de ce nu? Sunt peste 100 de procese deschise împotriva administraţiei Trump pentru concedieri făcute aiurea. La acest moment, rezervaţia Lake Tahoe este fără nici un angajat, e pustiu acolo. Robert Kennedy, ministrul Sănătăţii la ei, a trimis mail tuturor angajaţilor Departamentului pentru Sănătate şi Servicii Sociale, li se oferă câte 25.000 de dolari ca să plece voluntar. 80.000 de angajaţi au primit emailul! „Dacă aţi fost implicaţi în (atenţie!!) ştiinţa bună, nu aveţi de ce să vă faceţi griji!”, a scris ministrul. Şi tot el a avertizat că vaccinarea puilor pentru gripa aviară poate transforma fermele în fabrici de mutanţi!! Deci să nu râdem de ei?! Staţi că abia am început. Principalii indici bursieri au scăzut brusc în SUA, dar Donald Trump refuză să accepte vina recesiunii, dă vina pe globalişti. El… pe globalişti. Chiar şi Musk a notat că vina pentru candidatura blocată a lui Georgescu vine de la Soroş. Dar staţi aşa. Preşedintele a cerut ca Statul să facă un stoc şi de criptomonede. Deşi se ştie cât de volatile sunt. Din bugetul dat, doar de 350 milioane de dolari s-au cumpărat, ia ghiciţi, criptomonedele lui, Trumpcoin, deşi sunt căzute rău. Şi ca să fie clar că nu ştie să facă politică decât cu pumnul, a sugerat că ar deporta 240.000 de ucraineni şi să le revoce statusul actual, unii chiar cu cetăţenie americană. Iar foştii lideri politici ucraineni contactaţi de oamenii lui Trump, gen Timoshenko sau Poroshenko, au confirmat contactul dar resping organizarea de alegeri în război c-aşa vrea Trump. Şi Mr. President nu renunţă nici la desfiinţarea Departamentului Educaţiei, scrie Wall Street Journal. În plus, vrea să scoată la vânzare câteva zeci de clădiri guvernamentale, printre care sediile FBI şi al Departamentului de Justiţie. Vă miraţi că le urcă inflaţia, bursele cad? „Din cauza globaliştilor?” Între timp, China caută produse alimentare şi agricole din Europa şi din America Latină. Urmează ca Europa să înţeleagă că nu-mi poţi vinde tu un avion F 16 la care îi suspenzi suportul tehnic pentru că aşa vrei tu, nici să ameninţi că tai conexiunea de Internet Starlink, deşi ea e plătită de Germania şi Polonia. Adică…ce comerţ e ăsta? Aaa, stai, aşa erau şi automobilele Tesla, nu? Maşina e a ta, bateria era într-un fel de comodat, nu era a ta. Ai cumpărat o maşină cu bateria în chirie?

De unde şi recentul banc: „De ce în filme extratereştrii atacă întotdeauna SUA? /Vor să salveze lumea!!!” Nu întâmplător, ex.preşedintele francez Francios Hollande scrie editorial în The Economist cu mesajul: „Să fie clar, în timp ce poporul american încă ne poate fi prieten, administraţia Trump nu mai este aliatul nostru”. Pe final, predicţia astronomului şi a autorului Carl Sagan din 1995, în cartea „Lumea şi demonii ei”. „Am o viziune a Americii în vremea copiilor sau a nepoţilor mei, în care Statele Unite sunt o economie de servicii şi informaţii, în care aproape toate fabricile au plecat spre alte ţări, când progresele tehnologiei sunt în mâinile câtorva oameni. Unde oamenii au pierdut abilitatea de a-şi face propria agendă, să poată pune autoritatea sub semnul întrebării. Când ne vom agăţa de cristale vindecătoare şi ne vom consulta obsesiv horoscopul, iar calităţile noastre critice fiind în declin, nu vom fi în stare să distingem între ce sună bine şi ce e real, atunci vom aluneca, fără să ne dăm seama, înapoi în superstiţie şi-n întuneric”. Deci?