Breaking news, da’ să ştim şi noi ce/cum!

Atât de fierbinte perioadă n-a avut Terra de mult, nici la propriu, nici la figurat. Am avut zilele trecute amplitudini termice şocante, diferenţe de aproape 30 de grade Celsius în 12 ore. S-a petrecut la Vărădia de Mureş-Arad, de la minus 6,4 la 23,3, la Petroşani de la minus 7,5 la 22, la Bozovici-Caraş Severin, de la minus 6,2 la 22,9 grade Celsius. Şi ne lamentam anii trecuţi că diferenţe de 10-15 grade ne pot face rău… Dar nimic nu se compară cu fierberile din zona Politicii.

Nu ne e foarte drag subiectul, dar e momentul de abordat. Dacă nu acum, atunci cine? Zău aşa… Pe plan intern, am avut mai ieri ieşirea din lupta electorală a candidatului Georgescu. Zona sa se repliază, caută soluţii, doar nedumerirea rămâne: cum se duc partidele la el cu sugestii, de parcă le-ar fi şef sau ar avea un şef co­mun? Cum aşa? Apoi, ce suveranism e ăla când faci apel şi ceri ajutor de la „colaboratorii internaţionali”? „Am fost şi rămân un preşedinte al păcii” spune, după ce ai lui au atacat cu borduri, răsturnat maşini, au incendiat. Apropo, unul dintre parlamentarii AUR implicaţi pe acolo, luat la întrebări de Poliţie, e chiar parlamentarul nostru de Maramureş! Faini suntem! „Consider că misiunea mea e încheiată”…asta chiar ar trebui să ne dea fiori. Dar să nu căutăm buba doar în acel spectru politic. Uite, PSD-ul joacă la două capete, încearcă cu Victor şi pe partea suveranistă (Declaraţie gen: Nu exclud să candidez susţinut de Georgescu, el să fie premier. Consider că e un om patriot şi pregătit”) şi cu Crin dincolo, la cei proeuropeni. Şi ne revine în minte o anume poză de la o anume lansare de odinioară, ce ne dădea atunci fiori, actul de naştere al USL, pe care vi-l tot oferim cu un drum, că a revenit de actualitate… Dar e remarcabilă ieşirea publică a lui Dmitri Medvedev după respingerea candidaturii, zicând: „Statul paralel a îngropat definitiv democraţia”. Asta, spusă dinspre Rusia cea ultrademocrată, sună aproape ca un compliment!!!

Ce se întâmplă între timp în lume? Cea mai bună veste e negocierea de pace dintre Ucraina şi SUA, la care Rusia n-a participat…asta e ceva nemaivăzut, negocieri fără părţi, deci în funcţie de starea bună sau rea a lui Putin, se ia o pauză de 30 de zile să-şi mai tragă sufletul, să mai adune ambele părţi mercenari, muniţie, armament în zona frontului. Pentru prima oară în istoria sa, SUA a ajuns pe lista de monitorizare CIVICUS a drepturilor omului. Erau garanţi, acum sunt pe listă. Vezi pe Facebook ştirea cu fierberile de la noi, comentate de americani şi cu…(nota bene!!!) răspunsuri ale românilor, în engleză perfectă, mai bună ca a lor, cu argumente reale. Mai mare dragul, mi-a crescut inima să văd români cu atitudine, cursivi în limbi străine, dând lecţii de democraţie. Între timp, americanii fac gafă după gafă, dau foc tuturor valizelor, se izolează cu bună ştiinţă, în numele atitudinii câtorva. Să vinzi tu avioane de miliarde care au buton killswitch, îţi opresc jucăria când nu le convine cum o foloseşti? Internetul la fel? Cine mai cumpără de la ei fără să-şi pună întrebări? Păi uite că n-o fac, Ursula noastră a anunţat Planul de reînarmare, „Re-Arm Europe”, de 800 de miliarde de euro, în care achiziţiile să se facă din surse europene, nu americane! Au vrut război economic? Nu-i loveşti doar cu Tesla-n c…, ci şi cu F16-le-n creştet…

Din păcate, nu se trezesc actorii implicaţi. Non-adevărul sau „propriul adevăr” continuă să troneze. SUA zice că va continua să facă America great again chiar de-şi aruncă în aer economia. Bloomberg arată că cinci din cei mai bogaţi oameni ai lumii au pierdut 210 miliarde de dolari în această perioadă fierbinte. Ungaria a avut tupeul să ceară Ucrainei să nu mai bombardeze terminale petroliere ruseşti că le afectează suveranitatea!! N-au avut treabă când ruşii au bombardat spitale, malluri. Însuşi Musk l-a numit trădător pe senatorul Mark Kelly, fost pilot decorat şi fost astronaut american, pentru că a avut tupeul să meargă în Ucraina. Cât despre noi, nu, nici noi nu ne trezim. Hackeri ucraineni au intrat în computerul ideologului rus Dughin şi au obţinut nişte interesante liste de „persoane de interes”, pe ţări, făcute de Dughin în urma unor întâlniri secrete avute în Viena în 2014. Pe lista românească se află 24 de nume, printre care evident Călin Geor­gescu. Cine sunt ceilalţi?! Şi ce mai fac, sunt bine mersi?!