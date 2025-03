Microhidrocentralele la control!

Toate microhidrocentralele construite pe râurile din Maramureş vor fi controlate în acest an de către comisarii Gărzii de Mediu Maramureş. Asta după ce instituţia nu le-a mai verificat din perioada pandemiei.

Deşi ele sunt sub tutela Apelor Române, care le verifică anual, în acest an vor fi vizitate şi de către cei de la Mediu. Comisarul-șef al Gărzii de Mediu Maramureș, Marcela Chindriș, a explicat: „Anul acesta sunt cuprinse în control, nominal, toate MHC-urile din judeţ. La exploatarea agregatelor minerale, nu putem să le cuprindem pe toate, aici am mers pe un număr limitat, însă dacă vor apărea sesizări în timpul controalelor, le vom verifica şi pe acelea. La microhidrocentrale, însă, efectuăm verificarea respectării prevederilor legislaţiei de mediu, adică dacă au reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, dar şi modul în care respectă prevederile autorizaţiei. Noi nu le-am mai controlat de mult, pentru că aici prima vioară sunt Apele Române. Noi ştim care sunt MHC-urile pentru că avem toate informaţiile despre ele de la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Vom verifica nu atât corpul microhidrocentralei, cât captările pe care le au, cât debit se captează. Conform reglementărilor în domeniu, debitul de servitute trebuie lăsat. De asemenea, verificăm dacă au realizată scara de peşti. Noi nu le-am mai verificat din 2021 şi de aceea s-a stabilit să le controlăm anul acesta. Tematicile de control ne sunt însă transmise de la Bucureşti, se stabilesc la nivel naţional”.

În Maramureş sunt aplasate microhidrocentrale pe: râul Baicu (Dragomireşti); Valea Neagră (Izvoare); Valea Firiza; râul Săpânţa; râul Cavnic (Cavnic); Valea Minghet (Groşii Ţibleşului); Valea Băiţa.