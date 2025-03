Ana Hossu îşi sărbătoreşte azi ziua de naştere

Interpreta de muzică populară adaugă azi, 14 martie o nouă notă muzicală pe portativul vieţii. Artista, caracterizată de Ion Filip, regizor și realizator de emisiuni folclorice al Televiziunii Române, ca fiind „singura interpretă vocală reprezentativă pentru zona denumită de etnomuzicologi Țara Chioarului” îşi aniversează ziua de naştere. Va fi împreună cu cei dragi, dar inima îi rămâne la publicul pe care l-a încântat mai bine de 55 de ani cu cântecul, cu prezenţa sa scenică.

Îşi aminteşte cu nostalgie că a moştenit talentul şi iubirea pentru folclor de la mama sa, Anastasia, care mângâia sufletele celor care o ascultau cântând hori. Apoi, în adolescenţă, la doar 15 ani a avut şansa să fie descoperită de Televiziunea Română. Regizorul Ion Filip şi redactorul muzical, Maria Banu, împreună cu echipa TVR Bucureşti, s-au deplasat în primăvara anului 1972 la Şomcuta Mare, zonă în care au realizat o emisiune folclorică, Vatră folclorică: Ţara Chioarului sau Ţara de Piatră. Protagonista principală a fost Ana Hossu care a debutat cu balada Cetății Chioarului. Tot în 1972 primea 10 pe linie în cadrul etapei I a celebrului concurs „Floarea din grădină”. În acelaşi an a fost admisă cu media 10, ca solist vocal profesionist, în Ansamblul Profesionist “Meseşul” din Zalău. Din acel an a urmat un şir lung de succese şi realizări profesionale. În palmaresul său artistic figurează 37 de albume: 21 de casete, 10 CD-uri, 6 discuri Electrecord. Activitatea i-a fost încununată de realizarea a 2 CD-uri cu cea mai mare firmă internaţională, “Arc Music” din Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Are la activ un şir lung de spectacole, iar câţiva ani a putut fi văzută în postura de realizator de emisiuni folclorice. La ceas aniversar, redacţia „Graiul Maramureşului” îi doreşte viaţă frumoasă, sănătate, împliniri, iar cântecul să-i fie reazem în momentele de bucurie, dar şi în acele clipe în care norii îi umbresc soarele de pe cerul vieţii.