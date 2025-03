Controale privind taxa de clawback, efectuate de CAS Maramureș

Printre verificările realizate de corpul de control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș se numără și cele privind taxa de clawback. Pe această speță au fost constatate unele erori, iar unitățile medicale au fost puse la plată.

”Pe spitale am avut controale care privesc inclusiv această taxă de clawback. Este o taxă care se aplică asupra medicamentelor care se consumă în sistem public. Sistemul public are două componente: circuitul închis și cel deschis. Circuitul închis înseamnă medicamente cu consum în cadrul spitalelor sau unităților spitalicești și avem circuitul deschis care se realizează prin farmacii. Orice raportare de consum în sistem public atrage un calcul al taxei de clawback. Este o taxă pe care un producător o plătește statului român. Dacă un spital, spre exemplu, face o raportare eronată, înseamnă că încarcă taxa de clawback nejustificat, sau o diminuează nejustificat. Atunci noi facem verificări și s-au identificat probleme de fiecare dată și sunt datorate unor erori. Se introduce un cod, fiecare medicament are un cod și dacă ai greșit codul și ai identificat medicamentul doar după nume, el poate să aibă producători diferiți și nu realizezi, atunci ai distorsionat taxa de clawback. Spre exemplu, dacă s-a raportat un medicament foarte scump, atunci vorbim de 10.000-20.000 lei raportat eronat. Atunci ei trebuie să plătească această sumă. În spitale mai avem și problema biletelor de ieșire din spital, care se eliberează la externare, dar care nu sunt însoțite de rețete. Este o problemă care afectează pacienții. Mai avem foi de spitalizare zilnică, care nu sunt întocmite conform legislației”, a declarat Adrian Mădăras, director relații contractuale în cadrul CAS Maramureș.