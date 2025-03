”MaraMedica” a adunat în Baia Mare elita sistemului medical

Ieri, la Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare a avut loc deschiderea oficială a celei mai importante manifestări din sistemul medical. Expoziția ”MaraMedica”, organizată de Camera de Comerț și Industrie în colaborare cu Colegiul Medicilor Maramureș a ajuns la a XX-a ediție.

”În primăvara anului 2004 am organizat prima ediție a MaraMedica. S-a continuat an de an această colaborare cu Colegiul Medicilor și doar așa am reușit să ajungem astăzi aici. Sunt 20 de ediții, pe parcursul a 21 de ani, pentru că 2021 a fost un an de pauză din cauza pandemiei. Pe partea expozițională avem 17 firme, cea mai complexă manifestare de când ne-am mutat la Biblioteca Județeană. Sunt firme din județul Maramureș, din București și din Brașov. Cea mai importantă componentă a manifestării, cea științifică, revine Colegiului Medicilor. Vorbim de un număr foarte mare de cadre universitare din domeniul medical angajate, la fel cum vorbim de un număr foarte mare de medici care vor participa pe parcursul celor trei zile la sesiunile științifice”, a declarat Florentin Tuș, președintele CCI Maramureș.

Ediția din acest an adună elite ale sistemului sanitar, fiind prezentate lucrări în domenii precum oncologie, neonatologie, cardiologie sau pediatrie.

”Pentru noi este un moment aniversar și suntem mândri că am ajuns aici, că am făcut din MaraMedica cea mai mare manifestare științifică organizată de un colegiu teritorial. Menționez că la ediția precedentă am avut înscriși 1.978 de participanți. Organizarea acestei manifestări științifice reprezintă una dintre responsabilitățile fundamentale pe care ni le-am asumat ca organizație profesională. Eforturile depuse au fost considerabile. Ediția din acest an se bucură de un program științific extrem de interesant, cu lucrări din multe specialități medicale. Avem: cardiologie, oncologie, ginecologie, chirurgie, anestezie terapie intensivă, gastroenterologie, pediatrie, neonatologie și ima­gistică medicală. Ne mândrim cu participarea a 30 de profesori și conferențiari universitari și a unui număr de medici maramureșeni care prezintă lucrări, în cadrul MaraMedica. Lucrările se desfășoară pe parcursul a trei zile”, a declarat Adrian Popa, președintele Colegiului Medicilor Maramureș.

Conducerea Consiliului Județean (CJ) Maramureș a subliniat importanța finanțării investițiilor în domeniul medical și faptul că aparatura medicală trebuie periodic schimbată, pentru a avea parte de ultimele tehnologii.

”Cu toții trebuie să punem mână de la mână să pregătim sistemul de educație, spitalele, resursa umană cu adevărat, astfel încât să aveți toate condițiile necesare astfel încât toți pacienții, în momentul în care au nevoie de o intervenție, să fie una corectă și de succes. Vă felicit pentru organizarea acestui eveniment, este o ediție jubiliară, de o deosebită semnificație. Însă nu e niciodată suficient să ai doar resursa umană foarte bine pregătită într-un spital, fără să ai echipamente necesare pentru ca medicii să poată să-și desfășoare activitatea la cel mai înalt nivel. Inclusiv în mandatul trecut pe l-am avut la CJ mi-a trebuit și mie timp să înțeleg că și echipamentele medicale sunt ca și telefoanele mobile pe care le avem și pe care le schimbăm o dată la doi ani de zile. La fel este nevoie tot timpul de echipamente noi, pentru că tehnologiile avansează extrem de repede și este nevoie de investiții constante pentru a rămâne la cel mai înalt nivel, în nordul țării”, a declarat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

În cadrul deschiderii oficiale, președintele Consiliului Județean Maramureș a acordat organizatorilor o plachetă aniversară, iar reprezentanții Primăriei Baia Mare diplome de excelență. ”MaraMedica” se desfășoară pe parcursul a trei zile, în perioada 13-15 martie. Lucrările manifestării științifice vor avea loc la Sala de conferințe și în Sala American Corner, în timp ce expoziția de tehnică medicală va putea fi vizitată la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, vineri, în intervalul 10-19, și sâmbătă, între orele 9-13.