Analfabetismul economic, mai grav decât cel funcțional

Cu economia e cam ca și cu matematica: dacă știi ceva cât de cât, prinzi măcar ideea gravității situației. Dacă ești botă, nu înțelegi nimic și reacționezi zero, exact cât ai înțeles. Fără pretenții de a înțelege economia Lumii, bursele, jocurile, vă aducem în atenție câteva idei/situații/conexiuni, ca să prindeți măcar ideea gravității.

Ce-l apucă pe Trump cu taxele? De unde vine apucătura asta de grof, de a pune el taxe cui vrea? Ce urmări are? Povestea e mai veche și nu, nu e vina lui Biden, ci a unui stat puternic în care lumea nu s-a omorât cu munca, au făcut doar ce a fost foarte rentabil, au externalizat tot ce-au putut. Așa au ajuns acum aici: SUA a importat cu 1,2 trilioane dolari mai multe bunuri în 2024 decât a importat, generând un deficit comercial anual record. Acum, decalajul dintre import și export el ar vrea să-l reducă stimulând producția internă și făcându-i pe alții să le cumpere produsele. Cum face asta? Cu pumnul…doar atâta poate. Cei mai mari parteneri economici ai lor sunt Canada, Mexic, China, dar SUA are deficit comercial cu…100 de țări! Excedent au avut doar cu Anglia și cu Olanda. Întrebarea e cine i-a pus să importe bunuri farmaceutice de 50 miliarde dolari din Irlanda? De 68 miliarde dolari în vehicule și echipamente industriale din Germania? Au și ei…ori sunt prea scumpe, ori nu atât de bune, iar piața cere ce cere, liberă fiind. Și atunci, cel care a făcut afaceri în stil dur și-a imaginat că face asta țărilor, și mai recent Europei. Cea din urmă a anunțat pe loc taxe de aceeași valoare, ba țintită pe statele republicane, în ciuda Trumpului. „Boicotăm tot ce e american”, spun europenii, fără milă, iar ultima evoluție, războiul taxelor între whiskyul american și vinul european ne face să râdem pe noi, maramureșenii. Stați blânzi și beți horincă…

China a replicat pe loc cu taxe. Dar atenție, mărfurile aduse din China, Canada și Mexic însumează 1,4 triliarde, ar fi 40% din valoarea bunurilor importate anul trecut. Cam riscant joc, Mr Trump! Marele economist Robert Reich atrage atenția însă asupra perdelei de fum lansate de Trump și Musk cu aceste războaie comerciale: „Trump a oprit una din cinci investigații și acțiuni în instanță împotriva corporațiilor ce au adus atingere economiei. Cel puțin 34 din acele companii, printre care Tesla, Amazon și Wells Fargo sunt exact cele care au donat 34 milioane de dolari pentru inaugurarea lui Trump. E o epocă de Aur a corporațiilor criminale”. Așa carevasăzică?

Prețul petrolului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 3 ani, a pierdut 3% într-o singură zi, ajungând la 68,68 dolari barilul acum o săptămână. Altă lovitură pentru exportatori. Cum reacționează cei atacați? Care/cum poate. De exemplu, investitori chinezi cumpără prin interpuși, în secret, acțiuni în companiile lui Musk. Nu cu gând de a-i face bine, nu? Baiul e că se trezesc și alții „patrioți economic”! Rusia s-a trezit impunând taxe mașinilor chinezești! Polonia se trezește refuzând ouăle românești, când America s-ar bate pentru ele. Bursa americană a pierdut în două zile 4000 de miliarde de dolari din capitalizare, de când cu anunțurile zilnice de războaie economice. Cei șapte magnifici ai tehnologiei – Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Microfost și Nvidia au pierdut între 3-5% la burse. Cu Tesla campioni absoluți. Inflația în SUA a ajuns la 2,8% în februarie, din aceleași motive. Ceea ce-i smulge marelui scriitor american Stephen King întrebarea: „Republicani, când veți înceta să-l susțineți pe Donald Trump și veți începe să susțineți America?” Asta în timp ce Noam Chomsky a înțeles rețeta: „E tehnica standard a privatizărilor – lasă fără fonduri, asigură-te că lucrurile nu func­ționează, fă oamenii să fie nervoși, apoi înmânează treaba capitalului privat”…cu referire la Poșta americană, Ministerul Învățământului și la ce mai asaltează zilele acestea Donald și compania. Cu Musk zicând că sistemele de trafic aerian nu funcționează bine și că e nevoie ca Starlinkul lui să preia tot. Culmea, cifrele tot arată rău: cu tot asaltul lui Musk asupra „sistemului ineficient”, statul federal a crescut cheltuielile cu 603 miliarde dolari luna trecută…nu le-a scăzut, anunță Trezoreria lor.

Cât despre noi, ar trebui să ne facem mici și să tăcem. Ce NU ar trebui să facem, ar fi să atragem atenția asupra noastră, de genul inițiativei SNSPA din România de a-l nominaliza pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Vorba aia, tocmai cere Canada şi Groenlanda, pacifistul. Cine s-a trezit…noi, SNSPA… în loc să ne vedem de treabă. SĂ NU vadă cumva Europa că dna Kovesi a găsit recent șmecherii de 1,4 milioane euro la fonduri europene, să-și amintească cum au găsit austriecii oi cu ciumă importate de la noi, dar mai ales presa să nu mai tot posteze harta aceea cu mineralele și pământurile noastre rare. Suntem tâmpiți? Da’ să ne împăunăm că săptămâna trecută, energia solară a fost prima sursă de electricitate din România? Sau că am depășit pragul de 100 miliarde euro primiți drept fonduri nerambursabile de la UE? În condițiile în care am contribuit cu 32,87 miliarde? Da’ să stăm blânzi să ne bem horinca??