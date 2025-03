Bebeluși sub un an, confirmați cu rujeolă, în Maramureș

La nivelul județului nostru, în prima lună din anul 2025, s-au raportat 23 de cazuri de rujeolă. Îngrijorător este faptul că s-au îmbolnăvit și bebeluși care nu au împlinit încă un an sau copilași de 1 sau doi anișori.

Mai exact, conform datelor Direcției de Sănătate Publică (DSP) Maramureș, din cele 23 de cazuri confirmate, 8 au fost în mediul urban și 15 în mediul rural. De asemenea, 3 dintre micuții pacienți au avut sub 1 an, 2 au împlinit un anișor și 5 au contactat boala la vârsta de 2 anișori.

Rujeola este o boală infecțioasă foarte contagioasă, prevenibilă prin vaccinare, cauzată de virusul rujeolei. Vaccinul antirujeolic este eficient în prevenirea bolii, este excepțional de sigur și este adesea administrat în combinație cu alte vaccinuri. În România, în prezent, copiii trebuie să primească 2 doze de vaccin ROR (Rubeolă-Oreion-Rujeolă) – prima, la 12 luni, iar a doua, la 5 ani. Persoanele care primesc două doze de vaccin ROR în copilărie, conform programului național de vaccinare, dobândesc protecție pe viată.