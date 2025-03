Crâmpeie din viaţa arhiepiscopului Justinian Chira • Dan Ciachir: Înaltpreasfinţitul Justinian a salvat documentarul jurnaliştilor de la BBC, în 1978

În urmă cu 47 de ani, episcopul-vicar de la Cluj, Justinian Chira, uimea Occidentul cu dovezile de trăire creştină. La începutul anului 1978, în plin regim comunist, era difuzat un reportaj despre Ortodoxie şi trăire românească autentică. Figura centrală a acestui film realizat de jurnaliştii de la celebra televiziune britanică BBC era chiar arhiepiscopul Justinian Chira. “La Cluj l-am întâlnit pe ierarhul care avea să mă intrige cel mai mult din România. Chiar am început să mă gândesc la el într-un fel ca la adversarul meu. Era episcop. Numit Justinian”, spunea jurnalistul britanic.

Peste ani, scriitorul şi publicistul ortodox, Dan Ciachir, avea să afle amănunte despre această întâlnire memorabilă de la directorul redacţiei române BBC, Christian Mititelu.

“Eram în Baia Mare şi am mers împreună cu Christian Mititelu, la Preasfinţitul Justinian, la reşedinţă, care era una improvizată, o fostă şcoală de partid. În 1994 se întâmpla acest lucru. Preasfinţitul Justinian îşi aranja biblioteca în clădirea aceea pe care o văd şi acum, în fosta clădire a şcolii. Eu publicasem o carte «Gânduri despre Nae Ionescu» şi îi arăta lui Christian: «Uite, o carte interesantă». Christian Mititelu l-a atenţionat: «Păi, autorul îl aveţi în faţa dvs». Şi a fost foarte amuzant. Nu uit, de asemeni, când am plecat de acolo, Christian Mititelul s-a întors puţin şi l-a întrebat: «Preasfinţia Voastră de ce revenirea greco-catolicilor s-a făcut mai degrabă în 1948, deprins ca un act de samavolnicie?». Şi Preasfinţitul Justinian a răspuns: «Pentru că şi apariţia lor a fost un act de şi mai mare samavolnicie». Cel mai uimit am rămas eu. Există măreţia unor replici. La final, Christian Mititelu mi-a zis de ce a vrut să îl cunoască atunci când am urcat în maşină şi am plecat”.

Dan Ciachir îşi aminteşte că directorul pe partea română al redacţiei BBC, Christian Mititelu, i-a relatat următoarele: “În 1978 a venit o echipă de la BBC şi a făcut un documentar despre mănăstirile din Moldova şi Bucovina. Producătorul sau regizorul nu găsea acel ceva, imaginile erau frumoase, dar nu era cineva care să spună un lucru interesant, să fie ceva nou, ceva de impact. Şi atunci s-au gândit că se vor întoarce aşa cu reportajul neterminat. Aveau ima­gini frumoase, au vorbit cu stareţi, stareţe, cu teologi, dar nu exista ceva care să le definească reportajul. Dar nu se ştie de ce, au trecut şi pe la Cluj. Ştiţi că Înaltpreasfinţitul Justinian a fost iniţial episcop-vicar la Cluj. Nu avea nicio legătură Înaltpreasfinţitul Justinian cu Moldova sau cu Bucovina, dar a rămas în memoria jurnaliştilor de la BBC. Şi acolo din vorbă în vorbă, sigur cu traducător, a început să le spună despre mănăstiri, despre semnificaţia spirituală şi au fost atât de mulţumiţi, că le-a salvat documentarul ÎPS Justinian. Asta mi-a spus-o Christian Mititelul, ăsta era motivul pentru care a vrut să îl cunoască pe ÎPS Justinian şi pentru care am mers la el în Baia Mare”.

Rămân antologice vorbele rostite de jurnaliştii de la BBC în documentar: “E în regulă când icoanele rămân la locul lor, în rame. Dar când încep să vină înspre tine devine îngrijorător. Problema dintre mine şi Justinian dacă o pu­tem numi aşa, era că eu puneam întrebări crezând că ştiu lucruri despre creştinism şi cumva chiar mai mult decât atât, iar el mă trata ca pe un precreştin, un păgân din vest, pentru care creştinismul abia avea să se întâmple. Ar fi putut să aibă dreptate. Mi-a vorbit despre Rugăciunea lui Iisus: Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă. A zis: «Când te rogi, nu teologhiseşti. Am tăcut. Cea mai mare rugăciune este tăcută. Inima se roagă singură în timp ce corpul doarme. Am notat unele dintre lucrurile pe care le-a spus aici. Creştinii au făcut o mare greşeală când l-au transformat pe Iisus într-o religie. În fiecare zi este Paşte. Am fost întrebat ce am adus din România, mă gândesc la acea plimbare cu Preasfinţitul Justinian”, au concluzionat jurnaliştii de la BBC. (va urma)