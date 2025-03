Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare își restrânge activitatea

Procesul de reabilitare a Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare se află în plină desfășurare și, de curând, a fost pusă în funcțiune noua secție de pediatrie.

Astfel, copilașii cu afecțiuni pulmonare sunt acum internați în saloane noi, renovate, mult mai primitoare și mai prietenoase. În același timp însă, va intra în renovare corpul de clădire C, unde este situat ambulatoriul de specialitate, care își va restrânge activitatea. La fel se va întâmpla și cu secția de îngrijiri paliative sau cea de terapie intensivă.

”În acest moment suntem în stadiul în care aproape s-au terminat corpurile A și B. În următoarea perioadă, se va restrânge activitatea medicală în corpul C, care înseamnă partea de ambulator, farmacie, laborator, secție de îngrijiri paliative și secție de terapie intensivă, inclusiv structura de investigații bronhofibroscopice. Nu ne mutăm, se pune la dispoziția constructorului jumătate din corpul C, pe lungimea clădirii. Se va restrânge partea de ambulator, radiologia va putea funcționa pentru că avem un aparat de radiologie mobilă, computerul tomograf rămâne disponibil. Ambulatoriul va putea fi reașezat în alte încăperi pe care le-am viabilizat pentru a putea desfășura această activitate. Încercăm să nu fie afectate absolut deloc actul medical și îngrijirile pacienților”, a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare.

În momentul de față, procesul de reabilitare al spitalului este finalizat în proporție de 70%, iar administrația publică locală promite că va căuta resurse pentru a termina proiectul până la sfârșitul anului.

”Trebuie să sprijinim actul medical. Avem o colaborare destul de bună, chiar dacă sunt anumite sincope, dar reușim sau ne străduim să facem rost de resursele necesare pentru modernizarea, reabilitarea și extinderea Spitalului de Pneumoftiziologie din Baia Mare și mă bucur că administrația a înțeles nevoia de aloca acești bani. Suntem în perioada în care se formează bugetul municipiului Baia Mare și sunt convins că și ceilalți colegi consilieri vor înțelege nevoia de a aloca suficient de mulți bani pentru a duce la bun sfârșit acest proiect foarte important nu doar pentru domeniul să­nă­tății, ci pentru tot municipiul Baia Mare”, a declarat Ionuț Pîrvu, viceprimarul Băii Mari.