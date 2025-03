PAMFLET ☺ 8 martie muncitoresc

Evident partidele au dat mărțișoare și flori, că doar e campanie. Doar n-or merge la biserici, n-or face poze cu copiii, a trecut greul pentru ei.

Toți au făcut gestul cu ochii la fotograf, evident, că gestul ne-share-uit e inutil, cică. Ies în evidență, nu… trandafirii! „Trandafiri roșii pentru florile Partidului. 8 martie a trecut, însă ziua femeilor care ne luminează viața ar trebui să fie în fiecare zi. Am profitat, așadar, de acest considerent și am „dat iama” la evenimentul organizat de și pentru doamnele și domnișoarele social-democrate cu un mic dar în semn de prețuire pentru fiecare dintre ele”. Bonus: „Trandafirii sunt roșii/Și adevărul îl grăiesc/Și-n partid, la fel ca-n viață/Femeile domnesc!” Atât. De tipul: „Roses are red/Violets are blue/My dog is my favourite/But you’re OK too”.

Democrația, mama sănătății

Ceva ce ar trebui să pară firesc devine nefiresc, la noi., Alegi un parlamentar, îi dai votul, tu cu familia ta, iar la un moment dat îi ceri ajutorul. Nu, nu bănesc, nu o sponsorizare, nu un loc de muncă la Stat. Să voteze acolo unde l-ai trimis ceva ce îți/nu-ți convine. Ia uite abordare. „Domnule T, de ce blocați oamenii care v-au ales și vă oferă o părere constructivă vis a vis de legea ce poate trimite șoferi nevinovați la închisoare? Vă cer să votați împotriva proiectului de lege care riscă să bage la închisoare oameni nevinovați – șoferi care iau tratamente prescrise legal, pentru afecțiuni obișnuite”. Hopa!

Se adună furibund semnături

Se stă la coadă, dom’le, nu alta, ca să se depună semnături pentru anume candidați. Asta e, au loc mutații în țară de care liderii trebuie să țină cont. Cu un drum, cei din branșa lor suveranistă, continuă cu teoriile conspirațiilor chiar și între ei! Ia auzi aici comentariu la o postare absolut nevinovată și decentă a partidului. „S-a aflat!!! S… A TRADAT!!! Ajutat de sora sa, care este judecătoare, G…S… a întocmit contestațiile care l-au făcut pe CG să piardă dreptul de a candida! S… vrea cu tot dinadinsul să fie președinte, așa că l-a trădat pe Georgescu și pe noi toți!”. Așa, și? Nu e politica meserie veche veche? Ce-ați fi vrut? Aaaa, că declară altceva, așa e. Uite: „…dar domnul Georgescu va epuiza toate căile legale, vom merge cu el CA CAndidat susținut până la capăt!”. Da, ca-candidat. Între timp, celălalt candidat de gen s-a dus să-și depună icrele cu mânuși de box.

Veste mare?

„Veste mare pentru P… Maramureș și pentru județul nostru: B.C. este noul secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor!

Colegul nostru C. B. a fost numit de premier în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului și va coordona activitatea Administrației Fondului de Mediu. Prin aceste noi responsabilități pe care le are la București va putea fi și mai aproape de nevoile comunităților locale și ale primarilor din Maramureș. Orice proiect finanțat și implementat înseamnă șantiere deschise în județul nostru. Șantierele aduc bani în buzunarele maramureșenilor și plusvaloare în economia locală. Astfel, ne ținem de cuvânt și venim concret în sprijinul comunităților maramureșene”. Să ne trăiască, dar să nu uităm că înainte a fost șef la Agenția Zonelor Protejate, fără urmă de sprijin sau de efect pentru Maramureș și mai înainte la fel, la Sport. Cu scuze, ce așteptări ziceți că aveți?

Grea misiune, Ionel Ionelule!…

Au început postările cu președinții cei mai buni, cei mai potriviți, singurele soluții pentru poporul ăsta ales. Ales dacă alege și el bine la rându-i, cum altfel? Un fost și prezent politician tânăr a început și el cu candidatul lui, dar mai mult al celor cu care nu se prea înțelege. Dar deh, sarcină de partid. OK, respectăm opțiunea. Dar să vedeți comentariile: „La sfântu așteaptă/Când a veni bunica din mormânt/Când a zbura porcul/etc”. Grea misiune să susții un om ce a hodinit vreo 10 ani și s-a trezit brusc din somn drept salvator al națiunii!

Drumurile noastre, poate/Se vor asfalta odată…

„Dar știu că mai avem mult de lucru și vreau să fiu foarte clar: pe DJ Baia Sprie – Bârsana este nevoie de intervenții serioase și rapide! Nu voi accepta amânări, iar Societatea de Drumuri trebuie să înceapă lucrările mult mai devreme decât în anii trecuți. Vremea permite deja lucrări de amploare, iar eu voi fi extrem de exigent în ceea ce privește respectarea calendarului și calitatea execuției. Maramureșenii merită drumuri sigure și bine întreținute! Reprezentanții Societății de Drumuri știu că voi monitoriza fiecare etapă a lucrărilor și că vor fi trași la răspundere dacă nu își fac treaba cu profesionalism și conștiinciozitate”. Clar, răspicat și corect, dar poate vă uitați și la mustața spre Băiuț de la Cavnic, care imediat e putredă. La propriu, deja putrezește drumul. Nu în ultimul rând, de remarcat că pe ruta drumului se află cam primari de aceeași culoare politică. Bine, nu că în mandatul trecut nu s-au dat la fel banii pentru piețe tradiționale doar prietenilor de partid, cu excepția târgului istoric de la Ariniș care…vorba aia, chiar era târg real!

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.