Rată scăzută de vaccinare • Decese cauzate de rujeolă și tuse convulsivă

Pe parcursul a două luni de zile, direcțiile județene de sănătate publică desfășoară campanii de promovare a vaccinării în rândul copiilor. Din cauza unei rate scăzute a imunizării celor mici, apar boli care duc chiar la decesul pacienților. Ce este mai grav, este faptul că mai mulți copii și-au pierdut deja viața din această cauză și îmbolnăvirea lor putea fi evitată prin vaccinare.

„Cu scopul de a crește nivelul de conștientizare cu privire la importanța vaccinărilor și de a încuraja părinții să-și protejeze copiii împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, în perioada martie-aprilie 2025, la nivel național se vor desfășura activități de promovare a vaccinării, conform Calendarului Național de Vaccinare. Prin prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, vaccinarea are un rol crucial în protejarea sănătății copiilor. An de an vaccinarea salvează milioane de vieți și protejează milioane de oameni de numeroase boli și dizabilități. Atunci când o parte semnificativă a oamenilor este protejată prin vaccinare de apariția bolii, apare fenomenul de «imunitate de grup», iar transmiterea bolii este încetinită, ajungând să fie protejate inclusiv persoanele care nu pot beneficia de vaccinare, de exemplu copiii cu vârste prea mici pentru a primi un anumit vaccin, nou-născuții, persoane care suferă de anumite afecțiuni pentru care este contraindicată vaccinarea”, au precizat reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică.

În ultimii doi ani, 22 de copilași au murit de rujeolă. Un bilanț negativ am avut și-n luna decembrie a anului trecut, când s-au raportat peste 1.000 de cazuri. În cazul tusei convulsive, pe parcursul anului 2024, au fost înregistrate 5 decese. Cei mai afectați de această boală sunt sugarii și copilașii până-n patru ani, care nu au fost imunizați. Chiar dacă astfel de cazuri au fost raportate și-n Maramureș, din fericire, în județul nostru nu a fost înregistrat niciun deces.