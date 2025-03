Semnal de alarmă! Investitori de curtat, prioritatea zero pentru Târgu Lăpuș!

Închiderea fabricii de mobilier de pe Dealul Pietriș, din Târgu Lăpuș, a lăsat un mare gol în orașul capitală de zonă folclorică. De mult se simțea pericolul unei strategii monoindustriale, au trăit-o și Vișeul, Borșa și alții, peste ani.

Acum, autoritatea locală caută alternative, în regim de urgență. Primarul Vlad Herman ne explică evoluția și alternativele. „După cum știți, Taparo a decedat, căutăm cu disperare investitori și avem nevoie inclusiv de sprijinul presei. Am discutat cu Aramis, ei au luat deja 300 de oameni din cei 800, dar am rămas descoperiți cu 500 de locuri de muncă… Da, halele au ca proprietar un investitor, UDP, care la rândul lui caută chiriași. Între timp, cu sprijinul Consiliului Județean, vom face acel parc industrial, oferim parcele pentru investitori, în cadrul proiectului ADR. Am mai avut un investitor german ce voia să facă un câmp de fotovoltaice imens, pe 300 de hectare. Problema e că s-au împotmolit în negocierile cu Electrica, nu există capacitatea rețelei de a primi atât de multă energie în sistem. Ar fi fost și acolo locuri de muncă. Așa că suntem deschiși la orice investitor vine în zonă, mai ales că oamenii rămași fără alternative vin din câmpul muncii, sunt specializați în diverse meserii”, ne spune tânărul primar.