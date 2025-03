Bani pentru ajutoarele naţionale tranzitorii

A fost adoptată hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii. Acestea sunt dedicate sectoarelor vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2024.

Impactul bugetar este de circa 405.251.618 lei (81.452.700 euro) pentru sectorul vegetal și de aproximativ 606.449.020 lei (121.891.950 euro) pentru sectorul zootehnic, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii pe anul 2025, reprezentând plăți naționale tranzitorii pentru anul de cerere 2024.

Actul normativ vizează şi stabilirea modalității de calcul al cuantumului per unitatea de măsură a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil – ANT 1, precum şi pentru culturile de: in pentru fibră – ANT 2, cânepă pentru fibră – ANT 3, tutun – ANT 4, hamei – ANT 5 şi sfeclă de zahăr – ANT 6, stabilirea modalității de calcul al cuantumului per unitatea de măsură a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte – ANT 7, pentru schema decuplată de producție, specia bovine- ANT-8, în sectorul carne și pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine- ANT 9.