Curs de prim ajutor psihologic în Borșa pentru profesori

Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare au fost prezenți în Borșa, pentru un curs de prim ajutor, destinat cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 8, Borșa.

În plus, participanții au aflat și despre felul în care ne putem gestiona emoțiile, în situațiile limită.

”A fost o zi plină cu o primă parte care a fost alocată modulelor de curs interactive în cadrul cărora am tratat diferite ghiduri de intervenție în situații de urgență (incendiu, furtună, alunecare de teren etc.). A doua parte a zilei a fost dedicată integral modului «Prim Ajutor Psihologic», un modul destinat gestionării reacțiilor emoționale și comportamentelor neobișnuite ale persoanelor implicate în situații de urgență și, cel puțin în egală măsură, extrem de util în activitatea profesională a cadrelor didactice” – au precizat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.